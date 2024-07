Tarr Zoltán: Az Európai Néppárt és Ursula von der Leyen is elítéli Orbán Viktor „hazug és cinikus” békeútját

Az Európai Néppárt (EPP) egyértelműen elítéli Orbán Viktor útját, amelyen felhatalmazás nélkül, az EU soros elnökeként tárgyalgat – tudatta Facebook-oldalán kedden Tarr Zoltán. Az EPP EP-frakciójához a június 9-i választás utáni héten csatlakozó Tisza Párt héttagú delegációjának vezetője, aki kedden az Európai Parlament (EP) legnagyobb képviselőcsoportjának folytatódó előkészületi ülésén vett részt.

„Orbán Viktor »békeútja« hazug, cinikus. Orbán nem képviseli Európát, az EU-t, csak saját érdekeit. Orbán útjai nem a békét szolgálják” – idézte Tarr Ursula von der Leyennek az ülésen elhangzott, a jövőbeni politikai elképzelésekről is szóló beszéde egy részletét, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság elnöke a Tisza Párt nevében is szólt.

Tarr Zoltán közlését alátámasztja a német Michael Gahlernek, az EPP képviselőcsoportjának külügyi szóvivőjének Twitter-bejegyzése is, amelyben azt vázolta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan „egomániás” emberek, mint Orbán Viktor hatására érzi úgy, hogy folytatnia kell az Ukrajna megsemmisítéséért folytatott brutális háborúját. – A gyerekkórház és a civil infrastruktúra minapi lerombolása is azt mutatja, Putyin mindent akar, megosztja Európát az ilyen látogatásokkal, „Orbán pedig játékszerré válik egy piszkos játszmában”.

Putin feels encouraged by egomaniacs like Orbán to continue his brutal war of destruction of Ukraine. Destroying a children’s hospital and other civilian infrastructure shows: he wants it all, he likes to divide us by such visits

and Orban is reduced to a toy in a dirty game.