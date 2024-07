Nagy Márton nem fél büntetni a légitársaságokat, de előtte adott nekik egy több milliárd forintos ajándékot

Bittner Dániel;

pénz;bejelentés;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;Nagy Márton;

2024-07-10 07:30:00

Hivatalosan is a magyar államhoz és a francia VINCI Airportshoz került a ferihegyi repülőtér üzemeltetési joga. A járatkésésekért büntetné a légitársaságokat a nemzetgazdasági miniszter, ám a különadójukat az év végével eltörlik. Ragaszkodik ahhoz, hogy a vételár, 3,1 milliárd euró nem kidobott pénz, a befektetés a 3-as terminál építésével meg fog térülni.

„Nem félek attól, hogy bírságokat vessek ki, azokra, akik hibáztak!” – nyilatkozta a Népszavának Nagy Márton a Ryanair és Wizzair ellen indított fogyasztóvédelmi vizsgálatok kapcsán. A nemzetgazdasági miniszter lapunknak hozzátette, bár nem előlegezi meg a vizsgálódás eredményeit, azokat augusztus 1. után magához kéri majd, akár földi, akár légi kiszolgálásról van szó. „Ha történtek visszaélések, a légitársaságok bizony szankciókra számíthatnak.” – szögezte le a budapesti repülőtéren hetek óta folyamatos késésekre és utazási anomáliákra utalva.

Mint ismert, a Budapest Airport (BA) az európai légtér zsúfoltságával, és kiszámíthatatlan időjárási körülményekkel indokolta az utasokat ért kellemetlenségeket, ám Orbán Viktor, miniszterelnök már határozott válaszlépést sürgetett a magyar családok „tűrhetetlen helyzetét” illetően. Nagy Márton, miniszter nem sokat teketóriázott, szinte azonnal berendelte a HungaroControl vezetőjét, majd arra kérte a BA-t, hogy a késéseket elszenvedő utasok ellátását biztosítsák, még akkor is, ha ez nem az ő feladatuk – sokkal inkább a légitársaságoké – lenne. A miniszteri kérés eredményt hozott: BUD:carezone fantázianévvel az utasvárón belüli utasváró pontokat létesített a ferihegyi reptér. Itt azok az utasok várakozhatnak, akiknek törölték a járatát. Mi több, ivóvizet, élelmiszert, sőt, a kisgyermekes családok, turisták igény szerint pelenkát is kapnak.

A késéseket összehozó légitársaságokat rosszul érinti a fogyasztóvédelmi vizsgálat, ám úgy tűnik, Nagy Márton egyik kezével büntet, másikkal viszont ad. A repülőtér állam általi visszavásárlásának ünnepi sajtótájékoztatóján jelentette be, 2025. január 1-től kivezetik a légitársaságokat sújtó különadókat, és az állam tulajdonrészének újbóli megkaparintása más nagyszabású fejlesztéseket is magában hordoz. A tervek szerint 2032-ben megnyílik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 3-as terminálja, és addig elkészül az oda vezető út is.

Az Orbán-kormány ambíciói tehát hatalmasak. Ahogy a miniszterelnök kijelentette, a reptér megszerzése azért is mérföldkő, mert a jelenlegi késések és kiszolgálási állapotok a húsz évvel ezelőtt nyélbe ütött privatizációnak köszönhetők. A június 6-án megkötött visszavételi üzlet azonban több kérdést vetett fel, és mint a sajtótájékoztatón egész pontosan kiderült, az Orbán-kormány 2,48 milliárd, az üzemeltető piaci partner Vinci Airports pedig 620 millió eurót fizetett ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetését végző társaságért kért 3,1 milliárd eurós árból. A magyar államra háruló –- átszámítva körülbelül 980 milliárd forintos részt – egyharmad-egyharmad arányban a költségvetésből, az Eximbank hiteléből, illetve állami tulajdon értékesítéséből finanszírozták. A korábbi reptérüzemeltetők által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitelt meghosszabbították.

Lapunk kérdésére, hogy egy ilyen hatalmas „bevásárlás” az adófizetők oldaláról mégis hogyan és mikor térül majd meg,

Nagy Márton azt felelte, nem az számít, hogy mennyibe került az üzlet, hanem, hogy milyen hatása van. Mi ezt a pénzt nem egyszerűen elköltöttük, kidobtuk az ablakon és elfolyt a Dunába. Voltaképpen mintha aranytartalékot vásároltunk volna.

Ez megtartja az értékét, sőt a reptér fejlesztésével a Vinci társbefektetésével egyre értékesebb lesz. De ami a legfontosabb, gazdagítja az állampolgárokat – folytatta válaszát a miniszter, és kiemelte: a tervek szerint valóban elkészül a harmadik terminál és bekötőút, ami sokkal több turistát jelent majd.

A sajtótájékoztatón azt is bejelentették: „konzervatív becslések szerint 2040-re, évi 25 milliós utasra számíthat a 80 százalékban ismét magyar tulajdonú repülőtér”. Utóbbi célkitűzésről Gulyás Gergely kancelláriaminiszter korábban azt nyilatkozta: a nyélbe ütött biznisz évi 30 millió utassal térülhet meg. A nemzetgazdasági minisztert ennek fényében továbbra is arról faggattuk; ez annyit jelent-e, hogy a vásárlás 16 év múlva sem hozza vissza a költségeit. Nagy azonban Gulyás kijelentéseit elhessegetve annyival intézte el a felvetést, mondván, ez a befektetés a 3-as terminál építésével térül meg, amelyet 2032-ben készülnek átadni.