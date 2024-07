Nagy Márton elárulta, pontosan mennyibe került a ferihegyi repülőtér, az Orbán-kormány 2025-ben el is törlik a légitársaságok különadóját

Á. Z.;M.A.;

A nemzetgazdasági miniszter közölte, 2032-ben megnyílhat Ferihegy 3-as terminálja, az elmúlt hetek repülőtéri káoszáért pedig elsősorban a légiirányítást tette felelőssé.

Az Orbán-kormány 2,48 milliárd, a VINCSI Airports 620 millió eurót fizetett ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérért kért 3,1 milliárd eurós árból – derült ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi sajtótájékoztatóján. A magyar államra háruló, átszámítva körülbelül 980 milliárd forintos részt egyharmad-egyharmad arányban a költségvetésből, az Eximbank hiteléből, illetve állami tulajdon értékesítéséből finanszírozták. 1,44 milliárd eurónyi hitelt meghosszabbítottak. Elképzelhető harmadik tulajdonos részvétele is a budapesti repülőtérben, de csupán 10 százalék alatti részesedéssel – fűzte hozzá a tárcavezető.

Nagy Márton elmondta, hogy pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztési irányait, a légikikötő bővítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésének finanszírozási lehetőségeit még vizsgálják, de azt akarják, hogy

2032-ben megnyílhasson a Ferihegy 3-as terminál, addig pedig elkészüljön az oda vezető úttal is.

A tervezési-kivitelezési ütemterv ősszel elkészül, a finanszírozás nem kizárólag a költségvetés feladata, koncessziós megoldások is elképzelhetők, hiszen a vasúti-közúti fejlesztések összege meghaladhatja az 1 milliárd eurót. A magyar állam nem üzemeltető, csak a fejlesztési irányokat szabja meg – jelezte Nagy Márton –, a személyforgalom mellett a logisztika és a teherforgalom is fontos, és ezzel összefüggő fejlesztések is meg fognak valósulni a reptér környékén.

A légikikötő óvatos becsléssel is elérheti az évi 20 milliós utasforgalmat az évtized végére, ha megvalósulnak a fejlesztések. A társtulajdonos VINCI Airports az előző tulajdonosnál sokkal nagyobb tapasztalatokkal rendelkezik, részvétele azért is kedvező, mert üzemeltető és tulajdonos egyszerre, így a lehető leghatékonyabb működtetésben érdekelt – mondta.

Újságírói kérdésre Nagy Márton bejelentette,

2025. január 1-től kivezetik a légitársaságokat sújtó különadókat,

Nagy Márton szerint az elmúlt hetek repülőtéri káoszáért elsősorban a légiirányítás a felelős, és nem is a le- és felszállások okozzák, hanem a légtér átmenő forgalma, vagy „például a Londonból Hongkongba” menő forgalom. Szerinte ennek az egyik oka az ukrán háború, a másik, hogy Magyarországon alacsony a légtérhasználati díj, ők pedig olyan megoldást próbálnak majd keresni, ami megoldja a káoszt. Augusztustól egyébként hozzá fog kerülni az ezért felelős Hungarocontrol, utána fog döntéseket hozni.