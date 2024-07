Újabb szélsőjobboldali EP-frakció alakulhat, a Mi Hazánk is helyet kaphat benne

P. L.;

Európai Parlament;szélsőjobboldal;AfD;Mi Hazánk Mozgalom;

2024-07-10 12:25:00

Az európai szélsőjobboldal lassan kezd úgy kinézni, mint Magyarországon az ellenzéki pártok.

A német AfD vezetésével új szélsőjobboldali pártcsalád jöhet létre az Európai Parlamentben - írja a Politico. A szervezetnek előreláthatólag része lesz a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője is, Borvendég Zsuzsanna NER-közeli történész.

„Olyat teszünk ma, ami még nemzeti radikálisnak mondott magyar pártnak sohasem sikerült. Brüsszelben, az Európai Parlamentben, a szövetségeseinkkel megalakítjuk az új európai pártcsaládot, az EP új frakcióját. Ennek az új európai szövetségnek tavaly Budapesten tettük le az alapjait, majd a Szófiai Nyilatkozattal erősítettük meg. Európa ellenségeivel nem egyezkedni akarunk, nem kéredzkedünk be hozzájuk, hanem le akarjuk őket győzni” - írta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en, bár azt, hogy kit tartanak Európa ellenségeinek, nem jelölte meg. Mindenesetre több, mint valószínű, hogy nem Vlagyimir Putyin Oroszországát.

???????? Olyat teszünk ma, ami még nemzeti radikálisnak mondott magyar pártnak sohasem sikerült. Brüsszelben, az Európai Parlamentben, a szövetségeseinkkel megalakítjuk az új európai pártcsaládot, az EP új frakcióját. Ennek az új európai szövetségnek tavaly Budapesten tettük le az… pic.twitter.com/DSBP0lLVYz — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) July 10, 2024

A Politico szerint a cseh Szabadság és Közvetlen Demokrácia Párt (SPD) már bejelentette, hogy szerdán az Európai Parlamentben a többi szélsőjobboldali párttal együtt bejelentik a Szuverén Nemzetek Európája nevű új csoport létrehozását. Tomio Okamura, az SPD elnökhelyettese keddi prágai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) lenne a csoport legerősebb pártja, a többi tagot egyelőre nem nevezte meg. Mindenesetre, ha tényleg frakciót akarnak alakítani, ahhoz 7 országból minimum 23 EP-képviselőre lenne szükségük. A Politico hozzáfűzi, hogy az SPD-nek csak egy EP-képviselője van, de a Mi Hazánk szintén egyetlen EP-képviselője, Borvendég Zsuzsanna már megerősítette, hogy csatlakoznak az új formációhoz. Tomio Okamura a pártszövetség céljait illetően úgy fogalmazott, hogy a Green Deal, a migráció és Európa iszlamizációja ellen jönnek létre. Azt akarják továbbá, hogy Brüsszel hatásköre ne haladja meg a nezmeti kereteket.

Ha minden a terv szerint halad, akkor az Európai Unió hamarosan bőséggel el lesz látva kisméretű szélsőjobboldali pártszövetségekkel, nagyjából úgy, ahogy Magyarország kisméretű ellenzéki pártokkal. Bár a Fidesz-KDNP-t is sorai között tudó „patrióták” színrelépésével az Identitás és Demokrácia (ID) formálisan feloszlott, a Giorgia Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) több tagja szintén a szélsőjobboldalra sorolható, ezek mellé most pedig bejöhet egy újabb szerveződés is.

A Politico úgy tudja, hogy az AfD-n kívül a szövetségnek szlovák, bolgár, francia, litván és lengyel tagjai is lehetnek, de néhány tárgyalás eredménye még nem tisztázott.