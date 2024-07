Táncra fel nyáron is!

Németh Fruzsina;

tánc;Millenáris;

2024-07-11 11:04:00

Bár hivatalosan vége a 2023/2024-es évadnak, a kulturális pezsgés és a programsorozat-dömping nem áll le ezen a nyáron sem az országban. Nem meglepő, hogy az immár hagyományosnak mondható TáncPark is újfent megnyitja kapuit a Millenárison.

A 2019-ben indult, évente júliusban megrendezett programsorozat egyik célja, hogy a közönség minél több nép tánckultúrájával és minél több műfajjal ismerkedjen meg. Hiszen egy koreográfia nemcsak gyönyörködtet, hanem ismeretet is terjeszt néplélekről, emberről, társadalmi helyzetekről.

A kilenc napos táncsorozatot a Magyar Állami Népi Együttes Körtánc című előadása nyitja. A Hagyományok Házában egyfajta körképet kaphatunk a Kárpát-medencében élő népcsoportok életérzéséből, benne búsongással, dinamikával, csujogatással és népi hangszerekkel.

A Duna Művészegyüttes és Fitos Dezső Társulat képviselte magyar virtus után az indiai szekvenciák és kézmozdulatok különleges világába vezethet be minket Somi Panni társulata, a Sivasakti Kalánanda Táncszínház. A keleti világ művészi kifejezőereje azért is vonzó, mert egészen máshogyan gondolkodnak a világról, ezáltal mást is mutatnak meg belőle, mint nyugati társaik. Utazásra hívhat minket Somi Panni csapata is „A művészet esszenciája...” című előadásban.

A kortárs tánc kedvelőinek és követőinek a Feledi Project ESSZENCIA- ja mellett érdemes megnéznie a kétezeres évek óta intenzíven alkotó Kulcsár Noémi csapatát is. A Kulcsár Noémi Tellabor legújabb, felnőtt korosztálynak szánt bemutatói között Shakespeare-adaptációk szerepelnek. Az egyik örökzölddel, a nyári időszakhoz hűen a Szentivánéji álom-mal varázsolhatja el a közönséget a test mozdulataival.

És mielőtt a Kárpátok visszhangjával búcsúznánk a TáncParktól a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában, elmerülhetünk a spanyol az argentin nép szenvedélyes létezésében. Budai László és vendégei talán egy kis közös táncot is becsempésznek a fülledt nyári estébe a Test-Lélek-Tangó című előadáson, a LATIDOS FLAMENCOS című tánc során pedig kíváncsian várom, vajon hogyan képes a FlamenCorazónArte Táncszínház szívdobbanásokat csempészni ebbe a nagyon feszes, egyszerre kimért és érzelmekkel teli műfajba.

Infó: TáncPark. Nemzeti Táncszínház, július 11. - 19.