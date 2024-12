A tánc, amikor reflektál

Orfeusz és Eurüdiké, valamint a fiatalság és az öregség közti viszonyrendszer után Simkó Beatrix legújabb előadásában a közösség és az egyén közti feszültségről gondolkodik a kortárs tánc nyelvén. A fiatal táncos és koreográfus It Contains Hard Parts című darabját németországi premierje után november 30-án a magyar közönség is láthatja a Trafó színpadán.