Covid-pénz két és fél év után: több pedagógus csak most kapta meg azt a táppénz-kiegészítést, amelyet még a pandémia alatt ígért meg az Orbán-kormány

Juhász Dániel;

késés;ígéret;tanár;kifizetés;táppénz;COVID-19;

2024-07-11 06:15:00

A tankerület a bonyolult eljárásrendet okolja.

Több pedagógus csak az elmúlt hetekben kapta meg azt a táppénz-kiegészítést, amit még 2022-ben igényeltek koronavírusos megbetegedések miatt – értesült a Népszava. Lapunknak egy érintett tanár azt mondta, 2022 januárjában került karanténba, és csak most, néhány napja utalták át neki azt az összeget, amellyel 100 százalékosra egészítették ki a táppénzét.

Tavalyelőtt hónapokon keresztül érdeklődtünk, mikor kapjuk meg a teljes összeget, de folyamatosan azt a választ kaptuk, hogy nincs elég ügyintéző az igények elbírálásához. Végül megítélték és kifizették, „csak” két és fél évet kellett várni rá – fogalmazott a tanár. Hozzátette: több kollégája is hasonlóképp járt; van, aki már meg is felejtkezett róla, így meglepetésként érte, hogy egyszer csak táppénz-utalást kapott a tankerületi központtól.

A Covid-19-járvány 2020 márciusában tört ki Magyarországon,

az Orbán-kormány 2020 szeptemberében jelentette be, hogy minden megbetegedett pedagógusnak 100 százalékos táppénz jár. Ezt azonban két részletben kaphatták meg:

először a fizetésük 60 százalékának megfelelő táppénzre voltak jogosultak, a maradék 40 százalékra pedig azt követően számíthattak, miután a hatóságok befejezték a megbetegedéssel kapcsolatos eljárást. Az igénylés sem volt egyszerű: egyrészt bizonyítani kellett, hogy a munkahelyükön fertőződtek meg, másrészt a hatóságok csak a PCR-tesztek eredményeit fogadták el, az otthon elvégezhető teszteket nem.

– A házorvosnak is a megfelelő kódszámon kellett regisztrálni a betegséget, emellett a tankerülettől is kaptunk egy nonszensz kérdésekkel teli nyomtatványt, amit ki kellett tölteni. Például meg kellett adni, kik voltak a kontaktszemélyek, ami nem egyszerű, ha valaki hét osztályban legalább 150 diákot tanít – mondta a lapunknak nyilatkozó pedagógus, aki a Covid-járvány idején a Kelet-Pesti Tankerületi Központ egyik iskolájában dolgozott.

Érdeklődtünk a tankerületi központnál, mi az oka, hogy több pedagógusnak csak évekkel később sikerült kifizetni a teljes táppénzt. Válaszukban lényegében a bürokratikus eljárásrendet okolták a késlekedésért. Mint írták,

az eseteket nem a tankerület, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya bírálja el, megvizsgálva, hogy az eset elfogadható-e foglalkozási megbetegedésnek. Ezt követően a munkavédelmi hatóság értesíti a Fővárosi Kormányhivatalt, amely aztán a Magyar Államkincstárt és a tankerületi központot tájékoztatja a foglalkozási betegség elfogadásáról.

Megtudtuk azt is, a Kelet-Pesti Tankerületben, foglalkozási megbetegedés jogcímén mintegy 200 munkavállalónak fizettek eddig 100 százalékos táppénzt, ami megközelítőleg 33,8 millió forintot jelent.

Kerestük a tankerületek felügyeletét ellátó Klebelsberg Központot (KK), hogy megtudjuk, országosan mennyi esetben fizettek 100 százalékos táppénzt a tankerületekben. Válaszukból az derült ki, hogy nem tudják, mert a pedagógusok munkáltatói a tankerületi központok, a KK pedig nem kért tőlük ilyen adatokat.

Tízmillió forintra perelte a tankerületet egy pedagógus, és nyert

A 100 százalékos táppénz mellett sokszor a helyettesítésekért, túlórákért járó díjak kifizetésére is éveket várnak a pedagógusok, a legtöbbször hiába. Emiatt többen már bírósághoz is fordultak. Így tett az a debreceni tanárnő is, akinek néhány napja több millió forintot ítélt meg a Debreceni Törvényszék. A döntés szerint a Debreceni Tankerületi Központnak a perköltséggel együtt mintegy 10,5 millió forintot kell fizetnie.

Minderről Zeke László ügyvéd számolt be közösségi oldalán, aki azt írta, először csak az elmúlt három év helyettesítései után járó 74 ezer forint megfizetésére szólították fel a tankerületet, de a kifizetés nem történt meg, a pedagógus pedig a munkáltató törvénysértése miatt azonnali hatállyal megszüntette jogviszonyát. Így a bírósági ítélet szerint a tankerületnek a helyettesítési díjon felül mintegy 6,5 millió forint végkielégítést, 2,8 millió forint felmentési időre járó távolléti díjat is kamatostul meg kell fizetnie, valamint az 533,4 ezer forintos perköltséget.

Az elmúlt években már több hasonló pert is indítottak tanárok, amit rendszerint meg is nyertek. De olyan is előfordult, hogy a tankerület inkább peren kívül megegyezett az érintettekkel és kifizette az elmaradt juttatásokat.