Súlyos kritikával illette Matolcsy György MNB-elnököt az MNB felügyelőbizottsága

Á. B.;

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;Papcsák Ferenc;felügyelőbizottság;

2024-07-11 06:25:00

Volt fideszes képviselő vezette testület bírálja a volt fideszes politikus vezette MNB-t.

Több problémát is felsorolt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Papcsák Ferenc által vezetett felügyelőbizottsága egy, az Országgyűlésnek benyújtott jelentésben - hívja fel a figyelmet a 24.hu.

Ebben a többi közt felidézik, hogy a testület elnöke (aki korábban elszámoltatási biztos, országgyűlési képviselő és zuglói polgármester is volt) hiába jelezte, hogy törvénysértőnek minősíthetők azon lépések, amelyek Patai Mihály MNB-alelnök hatáskörének kiüresítését célozzák. Kifogásolták azt is, hogy a jegybankelnök csak ritkán jelent meg a felügyelőbizottság ülésein, a vizsgálatvezető taggal való kapcsolattartást beosztottaira ruházta, emellett több megkeresésüket is figyelmen kívül hagyta.

A problémák közt említik, hogy az intézménynek csökkentenie kellene működési költségeit, amelyek 2019 kivételével minden évben az inflációt meghaladó mértékben nőttek az elmúlt évtizedben. „Az átlagos költségnövekedés az elmúlt öt évben évi 14 százalékos volt, így a működés költségei öt év alatt megduplázódtak. Az utóbbi év 17 százalékos növekedési rátája ebben a tekintetben átlagosnak tekinthető” - fogalmaztak. Többször is jelezték, mennyire fontos a takarékos gazdálkodás, de ezen intelmek nem találtak meghallgatásra.

Kiemelték, hogy 2023-ban 1600 ember személyi ráfordításaira 38 milliárd 43 millió forintot terveztek be, ami 17 százalékkal haladta meg az előző évi költségeket. „Végül a tervet 3,2 százalékkal túllépve, 39 274 milliót fordítottak személyi jellegű kifizetésekre, tehát a tényleges költségekben 21 százalékos növekedés történt. Egy évvel korábban szintén jelentősen, 17 százalékkal emelkedtek ezek a költségek. Félmilliárdos túlköltést okozott az évközepi béremelés” - írták. Ugyancsak többletterhet jelentett a balatonakarattyai üdülő az előzetes várakozásoknál nagyobb kihasználtsága, a reprezentációs túlköltés, hiába jelezték mind a létszám, mind a személyi jellegű ráfordítások növekedését.

A felügyelőbizottság a jelentésben kitér arra is, hogy a jegybank pénzügyi tervének tárgyalásakor már kezdeményezték a takarékossági intézkedések megvalósítását, valamint az elfogadott pénzügyi terv módosítását - ám ezeket nem vették figyelembe. Jogszabálymódosítást is kezdeményeztek, hogy megszerezzék az MNB közvetlen és többségi tulajdonában álló leányvállalatok közvetlen ellenőrzési jogát, mivel a Matolcsy-féle jogértelmezése szerint erre a törvények értelmében csak korlátozottan van lehetősége a testületnek.