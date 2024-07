Tompa Imre: Kutyin putyája

Tompa Imre;

Putyin;külpolitika;Teleki Pál;borok;Orbán-Putyin találkozó;

2024-07-14 11:23:00

Ősi magyar hagyományt követ ám a miniszterelnök úr.

Az elszabadult hajóágyúként ide-oda gördülő miniszterelnök úr, aki azt képzeli magáról, hogy ért a külpolitikához és immár világpolitikai tényező, most árulja el végleg Európát, a keresztény-liberális hagyományt (mert a kettő egymásból következik, csak a liberalizmusban nincs benne a teremtés, a feltámadás, a halhatatlan lélek és a csoda laposföld-elmélete) – és lábhoz megy. Van elemző, aki szerint ez sikersztori, és igaza van, a Szudéta-vidék elcsatolása vagy Lengyelország lerohanása is az volt, bizonyos szempontból.

1940 végén örök barátsági szerződést kötöttünk Jugoszláviával, ezután Belgrádban németellenes fordulat történt, mire Adolf elhatározta, hogy lerohanja a jugókat, amiben magyar részvételt követelt. Választani kellett Adolf és a Nyugat között, és láss csodát: nem a Nyugatot választottuk. A következmények ismertek. A miniszterelnök Teleki Pál április 3-án főbe lőtte magát, búcsúlevelében ezt írta: "Szószegők lettünk - gyávaságból... A gazemberek oldalára álltunk (...) Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.”

Hát, ja. Mintha megint a furulya rosszabbik végén ácsorognánk.

Putyin elvtárs ugye úgy került hatalomra, hogy 1999-ben fölrobbantatott pár bérházat, mondjuk az elsőben 23 gyerek is odaveszett, de a kicsikre nem adunk, most épp’ egy gyerekkórházat lőttünk szét. Akkor összesen 307-en kellettek ahhoz, hogy a dolgot rákenve a csecsenekre, társadalmi támogatottságot szerezzen a második csecsen háborúhoz. Asse háború vót, hanem „antiterrorista művelet”, ugye, és így ő lett a cár elvtárs. Aki a Nyugatot és liberalizmust gyűlölő, Sztálint és a Szovjetuniót magasztaló aktuális Adolf, most őt választottuk, hozzá dörgölőzünk. A következmények ismertek lesznek.

Van ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal például. Hogy aszongya „sérül Magyarország szuverenitása – egyúttal kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot hordoz –, ha a politikai hatalom olyan személyek, szervezetek kezébe kerül, akik és amelyek függőségi viszonyban állnak bármely külföldi hatalommal, szervezettel vagy személlyel.” Emlékeztetünk, hogy Fidesz csak azért van, mert Soros György pénzelte őket. Ma nem létezne Fidesz, ha nincs Soros – akkor lehetett külföldtől pénzelni az kritikát, ma nem? Soros finanszírozta a Fidesz irodáit és fizetést is biztosított a hálás Orbánnak anno, aki akkor épp’ azt játszotta, hogy liberális demokrata; KISZ-titkárként még az Ifjúkommunistának küldözgette a megoldást a rejtvénykérdésekre, 1985-ben egyszer pl azt volt a megoldás, hogy Angela Davis… Azér’ hosszú út vezetett innen a horogkereszténységig. Ma patrióták, szuverenitás- és békepárti hazafiak álnéven jönnek föl megint a faszisták, mint a szahar a hányásban (Magyar Narancs), mint mindig. Kicsit uncsi.

Úgyhogy inkább koccintsunk egy nyári bioborral, mely gyümölcsössége (citrus, alma, körte), tüzessége és ásványossága mellett rendelkezik bizonyos tömörséggel, ami a modern bor és a Zelna-stíl kulcsszava.

(Zelna Farkó-kő Olaszrizling 2021, 5990 Ft)