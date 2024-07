Szabó Brigitta;

Európai Unió;Orbán-kormány;védelem;bankok;különadók;multicégek;energia szektor;

2024-07-12 06:00:00

Augusztustól védelmi hozzájárulást szed a kormány a bankoktól, a multiktól és az energetikai cégektől - azoktól, akik szerinte profitáltak az orosz-ukrán háborúból. Védelmi pénzt a maffia szokott szedni. Azt ígérik, hogy cserébe megvédik az érintettet egy esetleges bajtól, rablástól, az üzlet kigyulladásától, egy véletlen balesettől. Igaziból viszont egy szimpla zsarolásról van szó, és valójában saját maguktól védik meg a kiszemelt áldozatokat. Aki nem fizet, annak annyi, jön a megtorlás. A lényeg a félelemkeltés, a bizonytalanságban tartás, a másik megtörése és a hatalom átvétele fölötte.

Az Orbán-kormány tankönyv szerint alkalmazza a módszert, legyen szó a lakosságról vagy az üzleti szféráról. Mára elhitette, hogy szinte mindentől és mindenkitől félni kell és ő az egyedüli védelem. Brüsszeltől, amely veszélyezteti az ország szuverenitását, az ellenzéktől, amely romba akarja dönteni az országot, a bankoktól, amelyek óriási nyereségeket termelnek rajtunk, a kiskereskedőktől, akik a drága áraik révén elveszik a pénzünket, a légitársaságoktól, amelyek terhelnek a kiszámíthatatlanságukkal, az energetikai cégektől, amelyek horror magas számlákkal bombáznak. Félnek a tanárok, a diákok, az orvosok, az ápolók, a jól menő cégek tulajdonosai, az állami dolgozók és valamiért, amit bebeszéltek neki, szinte mindenki. Kevés területe maradt az életnek, amelybe a kormány még ne mászott volna bele valamilyen álvédelmi indokkal.

Csakhogy teljesen másról van szó. Brüsszelből azért nem érkezik pénz, mert a kormányt szeretnék demokratikus és átlátható működésre bírni, azt várják tőle, hogy tartsa be az Európai Unió alapszabályait. Az ellenzék csekélyke sikerrel, de megpróbál másik alternatívát ajánlani az autokrata rendszerrel szemben. A bankokra kivetett különadót 2022-2023-ra ideiglenesen vezették be, a szektor azóta fizet - a többszöri ígéret ellenére, hogy megszűnik. Fizet azért, mert jól működik, a szolgáltatásaira igény van. A kereskedelmi szektor évek óta érvényben lévő extraprofit adója - amely idén egyes esetekben még nőtt is - megspékelve a nemrég kivezetett árstopokkal, gyakorlatilag elszívja a szektor nyereségét. Naná, hogy az árakban mindez megjelenik. Az energetikai számlák azért magasak, mert a lehető legdrágább, orosz beszerzési forrást nyomja rá az ágazatra a kormány. A légiközlekedés problémái pedig nem magyar sajátosságúak, hanem nemzetköziek. Az oktatásban, az egészségügyben, a nyugdíjrendszerben strukturális problémák vannak, amiket nem old meg, ha a benne létezők félnek.

Akitől tehát félni kell, az a kormány. A külpolitikája, a belpolitikája és a gazdaságpolitikája egyaránt magyarellenes. Minden félelemkeltési kísérlettel a maga hibáit akarja rendbe tetetni mással. A legutóbbi, védelmi pénzes akciójával például azt, hogy a költségvetés hiánya júniusban az egész évre eredetileg tervezetthez képest már 107 százalékon állt. És még hátra van fél év. Valódi, felelősségteljes kiigazítási intézkedésekre lenne szükség, nem újabb sarcok bevezetésére és maffiamódszerek alkalmazására.