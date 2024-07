Népszava;

Hosszan tartó, súlyos betegség után szerda este elhunyt Tamás Pál szociológus – értesült a Népszava.

A Társadalomtudományi Kutatóintézet Szociológiai Intézetének professzor emeritusa, egyetemi doktor 1948-ban született, pályáját az MTA Szociológiai Kutatóintézetében kezdte, 1998-2009 között az intézmény igazgatója volt, emellett a Magyar Szociológiai Társaság elnökeként is dolgozott. Tanított az Iparművészeti Főiskolán, az ELTE-n, a BME-n és a Corvinus Egyetemen, de számtalan külföldi egyetem vendégprofesszora is volt. Több folyóirat szerkesztőbizottságának volt a tagja, közéleti tevékenysége is szerteágazó. Korábban rendszeresen publikált lapunkban.