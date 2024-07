Dmitrij Medvegyev: A tűzszünet Ukrajnával abszolút nem előnyös

nepszava.hu;

Ukrajna;Dmitrij Medvegyev;pusztítás;orosz-ukrán háború;

2024-07-11 20:33:00

A volt államfő és miniszterelnök visszaránt mindenkit a földre aki béketárgyalásban, netán békemisszióban bízik, s részletesen felvázolja Ukrajna, sőt a NATO elpusztításának a tervét.

Szó sem lehet tűzszünetről, legalábbis Dmitrij Medvegyev szerint, aki célként Ukrajna teljes elfoglalását jelölte meg – vette észre az orosz Biztonsági Tanács alelnökének, korábbi államelnöknek és miniszterelnöknek elképesztő Telegram-bejegyzéseit az Euronews. megjegyezték, a katonai mozgósításért is felelős volt államfő már márciusban kiadott egy ehhez hasonló nyilatkozatot, de annak még nem volt különösebb visszhangja. Medvegyev posztjában egyébként mindenkinek a számítását keresztülhúzza, aki békét hirdet vagy akárcsak arról beszél.

Medvegyev két posztja közül az elsőt még szerdán tette közzé, amiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „istentelen bohócnak és genitális zongoraművésznek” nevezi, míg a tűzszünetet, illetve béketárgyalások megkezdését irreálisnak, Oroszország számára pedig abszolút előnytelennek. Szerinte Zelenszkij „vérrel esküdött” hűséget az banderistáknak, másként fasisztáknak, akiktől halálosan fél. Velük szemben megismételte, hogy Oroszország csak a saját feltételei alapján hajlandó bármiről is tárgyalni, beleértve az általa „a különleges katonai műveletnek nevezett” rablóháború eredményeit, azaz oroszok által az elfoglalt területekről való lemondást.

Ugyan az Egyesült Államokban várható változásokra, a feltételezett Biden-Trump elnökváltásra utalva a Biztonsági Tanács elnöke szerint elképzelhető, hogy az ukrán elnök mégis belemegy a tárgyalásokba, de arra ő több forgatókönyvet is felvázolt. Szerinte ugyanis „a kijevi rezsim” egyértelmű kapitulációja nélkül a tűzszünet csak az ukrán erők pótlását jelentené. Úgy véli, hogy ha Ukrajna megtagadná a NATO-csatlakozási tervét, az nem vezetne semmire, ha mégis, „akkor gyorsan új, harmadik véres Majdan kezdődik Kijevben, amely elsöpri a jelenlegi juntát, és egy még radikálisabbat juttat hatalomra.”

Dmitrij Medvegyev ukrajnai forgatókönyve szerint „az uralkodó klikk egy rongyos bohóc vezetésével Nyugatra menekül, vagy a tömeg darabokra tépi” – Megőrzött részének romjain, mérsékelt politikai rezsim fog kialakulni, de ezzel még nem lesz vége az orosz hadműveletnek, mert a többi radikális előbb-utóbb visszatér a hatalomba, Oroszország nyugati ellenségeitől inspirálva. És akkor eljön az idő, hogy végre összetörjük a hüllőt – fogalmazott a ma is vezető pozíciót betöltő Medvegyev, receptet is adva: „Vágj be egy hosszú acélszöget a bandera koporsójába. Pusztítsd el véres örökségének maradványait, és add vissza a megmaradt földeket az orosz föld kebelébe.”

S ha ez még nem lenne elég, a Biztonsági Tanács elnöke csütörtökön továbbfűzte a történetet, miután a washingtoni NATO-csúcson a tagországok támogatták Ukrajna integrációját, későbbi tagságát: „A következtetés nyilvánvaló. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Ukrajna »visszafordíthatatlan útja« a NATO felé akár Ukrajna, akár a NATO, de még jobb, hogy mindkettő eltűnésével végződjön.”