Mérleget vontak Orbán Viktor békemissziójáról, Kijev jól sikerült, Moszkvában viszont hülyét csináltak belőle

2024-07-07 22:20:00

Rácz András Oroszország-szakértő a Vlagyimir Putyinnál tett vizit után egészen rémisztő megállapításokat tett a magyar miniszterelnökről. E szerint akár lehet az országának ártó orosz ügynök, de nem zárható ki az sem, hogy megbolondult.

„Nagyon jól indult a hét Orbán Viktor kijevi útjával, de aztán a moszkvai vizittel lényegében tragikomédiába fulladt” – foglalta össze a magyar miniszterelnök hetét egy mondatban Rácz András Oroszország-szakértő, aki vasárnapi Facebook-posztjában aztán hosszan elemezte saját állításait. Elöljáróban a „békemisszióról” fejtette ki: Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök egyértelműen közölte, hogy a háborút Oroszország a saját feltételei szerint fogja befejezni, hiába próbál közvetíteni Orbán Viktor. – Ergo, a „békemisszió” valójában véget is ért, hiszen úgy nemigen lehet közvetíteni, ha az egyik fél nem hajlandó tárgyalni – tette hozzé, ironikusan megjegyezve: a kormányfő 2022-február elején, három héttel az orosz invázió megindítása előtt már járt egy „békemisszióval” Moszkvában, és az is igen jól sikerült.

A hét eleji kijevi út minden szempontból jól sikerült. Annak ellenére is, hogy nagyon kapkodva, alig néhány nap alatt rakták össze – olyannyira, hogy a kiutazó csapat egy része csak előző héten pénteken tudta meg, hogy hétfő este indulnak Kijevbe. Ilyen rövid idő alatt tető alá hozni egy állam- és kormányfői találkozót csak akkor lehetséges, ha mindkét fél nagyon akarja – és ezúttal mindkét fél nagyon akarta – fogalmazott Rácz András.

Szerinte az ukránok elég udvariasok voltak, amikor nem reagáltak nyilvánosan arra, amikor Orbán előterjesztette a roppant innovatívnak szánt „béketervét” – amely valójában körülbelül azon a szinten volt, mintha valaki azt jelentette volna be, hogy feltalálta a meleg vizet. Kiemelte azt is, hogy a találkozó évek óta a legjobb dolog, ami magas szinten a magyar-ukrán kapcsolatokban történt. – Mindkét ország diplomáciája kitett magáért, jár nekik az elismerés. Olyan szempontból is korrektül volt megszervezve az út, hogy a magyar diplomácia betartotta azt az íratlan szabályt, hogy a kiutazás előtt tájékoztatta az EU-s és NATO-s szövetségeseket arról, hogy lesz egy Orbán-Zelenszkij találkozó – dicsért a szakértő.

Rácz András azonban igen élesen bírálta a magyar kormányfő moszkvai útját, amely szerinte valójában félút volt a nevetséges és a tragikus között. – Orbán Viktor úgy utazott július 5-én „békét teremteni”, hogy Vlagyimir Putyin egyébként már június 14-én megmondta, hogy Oroszország csak akkor hajlandó egyáltalán elkezdeni tárgyalni a békéről, ha Ukrajna teljesen kivonul mind a négy, részben megszállt megyéből – feladva sok olyan területet, amit Oroszország soha nem foglalt el, így például a donbaszi erődvárosokat (Szlavjanszk, Kramatorszk), Zaporizzsja megye hasonló nevű, 800.000 fős székhelyét és a 2022 őszén felszabadított Herszont. Putyin ezt egy nappal az ukránok által szervezett svájci békecsúcs előtt jelentette be, lényegében trollkodásként. De ugyanezeket a követeléseket megismételte július 4-én, tehát egy nappal Orbán látogatása előtt is – hangsúlyozta az Oroszország-szakértő.

Leszögezte, hogy ezek után pontosan lehetett sejteni, hogy az oroszok ugyanúgy vissza fognak élni a látogatással, mint korábban. – Putyin most is ezt játszotta el: a sajtótájékoztatón elsőként megszólalva elmondta szépen újra az Ukrajnával kapcsolatos ultimátumát, Orbán pedig ott ült leforrázva és szót sem ejtett a maga remek kis „béketervéről”, amelyet Kijevben előadott. – Ellentétben a kijevi úttal, a moszkvai utat a magyar kormány a legutolsó pillanatig titkolni próbálta, a saját európai szövetségesei elől is ami súlyos károkat okozott Magyarország és a magyar külpolitika már eddig sem túl acélos európai és amerikai megítélésében. Az egész csak és kizárólag Putyinnak volt jó – áll az elemzésben.

Rácz András végezetül négy lehetséges magyarázatot adott arra, hogy maradt, hogy miért volt szükség erre a moszkvai útra ilyen hirtelen:

Az egyik, hogy a magyar miniszterelnök orosz ügynök, és valójában Moszkvát szolgálja Kijevvel, az EU-val és a NATO-val szemben, nem pedig Magyarország érdekeit.

A másik lehetséges magyarázat, hogy a miniszterelnök meg van róla győződve, hogy a háború átütő orosz győzelemmel és Ukrajna teljes pusztulásával végződik majd.

A harmadik lehetséges magyarázat, hogy Orbán nemcsak abban biztos, hogy Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, hanem azt is elhiszi, hogy Trump képes lesz azonnal békét teremteni Ukrajnában.

A negyedik lehetséges magyarázat, hogy a miniszterelnök tényleg úgy gondolja, ő elég befolyásos ahhoz, hogy ő majd valóban képes lehet közvetíteni a harcoló felek között. Ez viszont azt jelentené, hogy a miniszterelnök teljesen és tökéletesen elszakadt a valóságtól. Más szavakkal: megbolondult.

„Őszintén nem tudom, melyik magyarázatnak drukkoljak. Értelemszerűen, a négy lehetséges magyarázat közül egyszerre több is lehet érvényes” – zárta Orbán Viktor e heti ténykedésének az összefoglalóját Rácz András.