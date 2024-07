Heti abszurd: Logika vs. optika, avagy Schrödinger doboza

Bálint Orsolya;

Heti abszurd;

2024-07-13 14:30:00

Van jó randi, van rossz randi, és van a pokoli – ekkép­pen vezette fel egy Facebook-posztban egy hölgy érzékletes beszámolóját az állítása szerint Magyar Péterrel töltött „romantikus” hétvégéjéről, mire záporoztak a támadó, kétségbe vonó és hibáztató kommentek (elsősorban persze férfiaktól). Azóta már megdőlt, hogy kamuprofilról támadta volna be valamelyik megafonos troll a Tisza-alelnököt, hiszen a nő exkluzív interjút adott, minő véletlen, éppen a Tényeknek, még nagyobb részletességgel elmesélve a sztoriját, hatalmas kognitív disszonanciát okozva ezzel egyes Magyar-fanokban (vagy csak egyesek szerették volna, ha ezt okoz).

Magyar is reagált egy hosszú posztban, mire a „független” sajtóban elindult egy ádáz belháború, ki írta meg a „hírt”, ki nem, és ha nem, mi okból „hallgatta el”, mintha egy brazil szappanoperát néznénk, amit a Netflix rendelt be a propagandaminisztériumtól. Akár elhisszük az egészet – mert a másod-unokatesónk kollégájának a szomszédja ismert egy nőt, akivel történt hasonló, esetleg Magyar Péter frizurája hasonlít egy exünkére –, akár nem, mert úgyis csak be akarják mártani a „messiást”, leszögezhetjük, itthon sosem a logika számít, hanem az optika.