Gulyás szerint érdemes megfontolni, hogy automatikus legyen a voksok újraszámlálása kis szavazatkülönbség esetén

2024-07-12 15:35:00

Kis, egy vagy fél százalékosnál is kisebb különbség esetén van csak értelme az újraszámlálásnak, de akkor viszont van - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Megfontolásra érdemes, ésszerű javaslatnak nevezte Gulyás Gergely az atv.hu-nak azt a felvetést, hogy „automatikus legyen a voksok újraszámlálása”, ha nagyon szoros az eredmény a választások során, ahogy történt a június 9-i főpolgármeser-választáson Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között. Amint arról mi is beszámoltunk, többszöri jogorvoslat, majd előbb az összes érvénytelen majd valamennyi érvényes szavazat újraszámlálása után végül csaknem annyi különbség marad meg, mint először, és végül valóban Budapest jelenlegi vezetője nyert, 293 szavazattal.

– Kis, egy vagy fél százalékosnál is kisebb különbség esetén van csak értelme az újraszámlálásnak, de akkor viszont van – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki úgy vélekedett, hogy bár a kormány még nem tárgyalt róla, akár már az ősszel tehet ilyen javaslatot akár a kabinet, akár több képviselő.

A konkrét főpolgármester-jelöltek között kialakult 0,005 ezrelékes különbség kapcsán Gulyás azt válaszolta, hogy a leadott csaknem 800 ezer szavazat újraszámlálása esetén is 0,1 százalékon belül marad a különbség. Ezzel együtt a tárcavezető megállapította, hogy ilyenkor mindenkinek, talán még a vezetésre álló jelöltnek is az érdeke, hogy egyértelmű legyen, mi a választópolgárok akarata.

A miniszter, aki már a hétfői kormányinfón is jelezte, hogy tetszik neki a kötelező újraszámolás ötlete, most kijelentette, hogy csalni senki sem akart, és szerinte most az bizonyosodott be, hogy a magyar bírósági rendszer gyors döntéshozatalra képes, és az újraszámolásra is képesek voltak az önkormányzatok, jegyzők, a választási bizottságok. – Amikor ötféle szavazatot kell a választás napján összeszámolni, ráadásul a hajnali órákban, a tévedés lehetősége sem zárható ki, de ez most tisztázódott – vonta le a következtetést Gulyás Gergely.