„A Budapest vezetésében rejlő lehetőség és felelősség továbbra is az övé” – Vitézy Dávid gratulált Karácsony Gergelynek

2024-07-12 12:05:00

Az eredmény olyan szoros volt, hogy végül gyakorlatilag egy célfotó döntött, más kérdés, hogy a magyar választási rendszerben ennek elkészülte három jogorvoslati körbe és egy hónapba telt – állapította meg az LMP és a civilek, a legvégén pedig már a Fidesz által is támogatott volt főpolgármester-jelölt.

„A választás éjjele óta végig azt mondtam: amint a választási eredmény végleges, és Karácsony Gergely akár csak egy szavazattal is előttem lesz, akkor természetesen a választás győztesének és a következő ciklus legitim főpolgármesterének fogom tekinteni. Ez a pillanat most következett el” – közölte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

Bejegyzését úgy folytatta, „az újraszámlálás a végeredményt nem módosította, a főpolgármester-választást Karácsony Gergely nyerte, ő Budapest következő főpolgármestere, gratulálok neki”. Az LMP és a civilek, a legvégén pedig már a Fidesz által is támogatott volt főpolgármester-jelölt kijelentette, a Budapest vezetésében rejlő óriási lehetőség és felelősség továbbra is Karácsony Gergelyé, amihez jó munkát kíván neki.

Vitézy Dávid többek közt arra is kitért, szerinte az eredmény olyan szoros volt, hogy végül gyakorlatilag egy célfotó döntött, más kérdés, hogy a magyar választási rendszerben ennek elkészülte három jogorvoslati körbe és egy hónapba telt. „Már a választás éjjelén, még az eredmény megismerése előtt, amint egyértelmű volt, hogy a minimálisnál is kisebb lesz a különbség az első két helyezett között, azt mondtam: függetlenül attól, hogy ki végez az élen, bizonyosan szükség lesz a szavazatok újraszámlálására. Ahogy azt is elmondtam, hogy a minden jelölt rendelkezésére álló jogi eszközökkel fogok csak élni, de se botrányt, se hisztériát, se tüntetést nem akarok, csak világos végeredményt. Márpedig a jelenlegi szabályok szerint újraszámlálást csak jogorvoslatok útján lehet elérni, ez is történt” – jelentette ki.

Mint megírtuk, pénteken reggel a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) első körben informális, majd sajtónyilvános ülést tartott. Ennek egyetlen napirendi pontja volt: „jogorvoslati kérelmek elbírálása (főpolgármester-választás eredményének megállapítása)”. Az ülésen bejelentették, Karácsony Gergely 293 szavazattal nyerte meg a június 9-i főpolgármester-választást első számú riválisa, Vitézy Dávid előtt.

Az új eredmény így néz ki:

Karácsony Gergely 371 538 szavazat,

Vitézy Dávid 371 245 szavazat,

Grundtner András 38 984 szavazat.

A bejelentésről szóló határozatot az NVB tagjai ellenszavazat nélkül elfogadták.