A legrangosabb európai labdarúgó-sorozat mérkőzéseinek jelentős része az ősztől az RTL-re költözik

Korom Milán;

RTL;férfi Bajnokok Ligája;

2024-07-13 12:04:00

Ezek többsége viszont csak online, előfizetéses rendszerben lesznek láthatóak.

Összeállt a labdarúgó Bajnokok Ligája közvetítésekre az RTL Magyarország csapata, a csatorna pénteken egy sajtóesemény keretében mutatta be szakértőit és kommentátorait. A csatorna már korábban elárulta, hogy Matthesz Flóra és Haraszti Ádám lesz a két műsorvezető, most újabb neveket ismerhettünk meg. A kommentátori csapat élére Gundel Takács Gábor került, és rajta kívül is többéves, évtizedes BL-múlttal rendelkező szakemberek vesznek részt a mérkőzések tolmácsolásában.

„Egy átlag alapszakasz fordulóban kettő plusz hét mérkőzés lesz egy nap, emellett nekünk összefoglalókat is kell készítenünk, így 10-11 kommentátorral dolgozunk – jelentette ki a Népszava érdeklődésére Zelenyánszki Balázs, sportfőszerkesztő. – Ketten a sorozat fináléjában is érdekeltek voltak már: Somos Zoltán és Haraszti Ádám, utóbbi tehát nem csak műsort fog vezetni. Óriási tapasztalattal rendelkezik Nagy Viktor, akit a nézők a Digi Sportról is ismerhetnek, lesz egy erős Eurosportos kontingens Szathmári Attila és Farkasvölgyi Gábor személyében. Lesz néhány fiatalabb kommentátor is, mint Németh Dániel és Dani Bálint. A csapatunk tagja még Szarka András és Lukács Viktor is” – ismertette a neveket Zelenyánszki, aki érdeklődésünkre a szakértői gárdáról is szót ejtett.

„Fix párokkal tervezünk: mindegyikben lesz egy BL-tapasztalattal rendelkező ex labdarúgó és egy elemzőbb, a sportszakma másik oldaláról érkező személy. Hrutka János és Bíró Dávid lesz egy párban, míg Lisztes Krisztián Koppányi Gergellyel. Szélesi Zoltán pedig a Brightonnak dolgozó Mészáros Ábellel. Ők lesznek a RTL BL arcai Magyarországon, de nem kértünk kizárólagosságot senkitől, így például egy válogatott mérkőzés kapcsán szerepet vállalhatnak másik csatornán is” – tette hozzá Zelenyászki.

A debütálás augusztus 14-én lesz, ekkor rendezik az Európai Szuperkupa döntőjét, ahol a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és az Európa-ligát megnyerő Atalanta feszül majd egymásnak.

Ez az összecsapás – csakúgy, mint a sorozat fináléja – a televízió képernyőjén is látható lesz, ellenben a mérkőzések döntő többsége az előfizetéses streaming platformon lesz látható.

Az augusztusban kezdődő idényben 192 mérkőzés lesz így megtekinthető. Lineárisan egy időben egy meccs lesz elérhető, ellenben az összes visszanézhető lesz az RTL+-on. Ott minden mérkőzés magyar kommentárral lesz elérhető, amire korábban még nem volt példa, hiszen az azonos időben futó mérkőzések közül lineáris csatornán csak néhányat lehetett figyelemmel kísérni. Ezzel szemben a digitális platformon a nézők a párhuzamosan lejátszott meccsek bármelyikét kiválaszthatják. Mint elhangzott, az RTL+ technikai újításának köszönhetően a sportközvetítések gyors mozgásait jobban visszaadó 1080p50 formátumban lehet majd követni az eseményeket, akár nagy méretű képernyőkön is.

Szeptembertől 1990 forintról 2990 forintra fog emelkedni az RTL+ előfizetői díja, ellenben az éves előfizetést igénybe véve nyolc hónap áráért élvezhetik tizenkét hónapon át.

Szó esett a magyar bajnok Ferencvárosról is, amely a BL második selejtezőkörében kezdi meg szereplését. A zöld-fehér alakulat mérkőzései kezdetben az M4 Sporton lesznek láthatóak. Amennyiben az NB I címvédője eljutna a selejtező negyedik körébe, akkor az a párharc az RTL+-on lesz látható, míg a 36 csapatos alapszakaszban már az FTC összes mérkőzése a televízióban is látható lenne.

Mint ismert, az európai szövetség (UEFA) által kiírt pályázaton az RTL Magyarország nyerte el a Bajnokok Ligája közvetítési jogokat a következő három idényre. Ennek értelmében az csatornához kerültek az úgynevezett A-csomag jogai, vagyis a BL keddi és szerdai játéknapjain is az RTL választhat elsőként, hogy mely mérkőzéseket közvetíti, digitálisan vagy lineárisan. Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is.

Az úgynevezett B-csomag a Sport Tv-nél maradt, amely a lebonyolítási rendszer változásának köszönhetően több mint száz mérkőzést tűz majd képernyőre. A cég kommünikéje szerint Faragó Richard, Méhes Gábor, Petur András, Nyilasi Tibor és Bognár György is látható lesz majd a közvetítésekben.