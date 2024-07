A magyar férfi csapat is bronzérmes lett a budapesti öttusa Európa-bajnokságon

Á. B.;

öttusa;Európa-bajnokság;bronzérem;

2024-07-13 19:22:00

Ez már a negyedik magyar érem a megméretésen.

A nők a Koleszár Mihály, Bereczki Richárd, Tamás József összeállítású magyar férfi csapat is bronzérmet nyert a budapesti öttusa Európa-bajnokságon - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A 18-as döntőben a hazaiak mellett az olaszok és az ukránok szerepeltek három fővel, így a csapatverseny érmei közöttük dőltek el. Az élen az olaszok végeztek, az ezüstöt az ukránok harcolták ki.

Egyéniben Koleszár negyedik, Bereczki kilencedik, Tamás 16. lett. Győzött nagy fölénnyel az ukrán Olekszandr Tovkaj.

Koleszár - aki Bereczkivel hétfőn ezüstérmet nyert férfi váltóban - eredményesen vívott csütörtökön a BOK Csarnokban, 21 győzelmével és 14 vereségével a hatodik helyről kezdhette meg a szombat délutáni döntőt. A Puskás Aréna szoborparkjában kialakított lovaspályára - melyen 10 akadály, a két kettes ugrással együtt 12 erőkifejtés várt a résztvevőkre - fordított sorrendben érkeztek a versenyzők. Koleszár az utolsó harmadban következett, és lova az első kettes akadály második eleménél lehúzta a rudat, majd a 8-asnál sem maradt fönn. A két verőhiba 14 pont levonással járt a kiinduló 300-ból, mivel az 1 perc 9 másodperces szintidőn belül ért célba a magyar versenyző. A lovaspálya melletti emelt páston két ellenfelét győzte le, a harmadik ellenfele csapattársa, Tamás József volt, akitől kikapott, így néggyel növelte pontjainak a számát. A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok melletti uszodában 2:03.59 perccel a nyolcadik időt érte el 200 méteren, majd a négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak kilencedikként vágott neki, a második-harmadik helyezettől 13 másodperccel lemaradva. Nagyon gyorsan felzárkózott, a tavalyi győztes olasz Giorgio Malannal és a német Marvin Faly Dogue-gal küzdött az éremért, de az utolsó lövészetből pár méter hátránnyal negyedikként jött ki, és a szintén remek futónak számító ellenfelei elléptek tőle. Koleszár 10:09.12 perccel az ötödik időt érte el a kombinált számban.

Jó érzés volt hazai közönség, a szülők, családtagok előtt versenyezni. Bár egyéniben nem szereztem érmet, így is nagy élmény volt. Még nem ülepedett le bennem a verseny, de azt érzem, hogy egyéni éremmel azért elégedettebb lennék. Ugyanakkor a csapatérem is boldoggá tesz - nyilatkozott a befutó után.

A 2022-ben Székesfehérváron Európa-bajnok Bereczki 17/18-as vívással a 14. helyről kezdte a szombati versenyt. Az első kettes akadály második elemét nem tudta hiba nélkül venni lovával, de szintidőn belül volt, így 293 ponttal zárt. A lelátóval szembeni páston két asszót nyert meg, ami négy pontot ért. A medencében 2:02.38-as ideje az ötödik legjobb eredmény volt, az összetett számban pedig a 12. helyről indult és 10:24.58-as eredménnyel három pozíciót előrelépett.

Tamás József vívott a magyarok közül a legjobban, 23/12-vel a negyedik helyen állt a szombati rajtnál. A lovaspályán egy verőhibával ment végig, a hetes akadályt húzta le, de kapott még 10 pontos büntetést is - mert a nemzetközi szövetség logója nem a megfelelő helyen volt, a jobb helyett a bal karján, - ezért a maximális 300-ból 283 pontot szerzett. Bónuszvívásban Koleszárt győzte le, ezért két pontot kapott, majd úszásban 1:59.86 perccel a harmadik időt érte el. A kombinált szám előtt a cseh Filip Houskával holtversenyben a második helyen állt, 19 másodperc volt a hátránya az éllovas Tovkajjal szemben. Gyorsan kiderült azonban, hogy a futótempója nincs meg, fokozatosan csúszott vissza, végül 11:26.64 perces eredménnyel a 16. helyen ért a célba.

Jó Európa-bajnokságban vagyunk benne, hiszen még nem mondhatjuk, hogy véget ért, mert holnap lesz még egy szám. - kezdte összegzését az MTI-nek Martinek János szövetségi kapitány. - Az egyéni érem kicsit hiányzik. Két lehetőség is volt rá, Erdős Ritát és Koleszárt vártam dobogóra. Ez nem volt elérhetetlen álom, de most nem sikerült. Mindkettő jobb lövő annál, mint amit itt mutattak, most ezen csúsztak el - vélekedett a szakvezető.

A férfi csapat a magyarok negyedik érmét szerezte az Eb-n. Hétfőn második lett férfi váltóban Koleszár és Bereczki, illetve harmadik női váltóban az olimpiára készülő Guzi Blanka Eszes Noémival, szombaton délben pedig a női válogatott végzett a harmadik helyen Erdős Rita, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállításban.