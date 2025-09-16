A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba.
A csütörtöki versenyben a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchand diadalmaskodott.
Nyíltvízi úszóink szerezték meg az első magyar érmeket a délkelet-ázsiai országban rendezett vizes világbajnokságon.
A tíz kilométeres nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmes barátja két éven át arról álmodott, hogy mindketten ott lehessenek egyszerre a dobogón. Álmuk idén nyáron Párizsban valóra vált.
A tizenharmadik magyar érmet szerző 34 éves sportolónk az elődöntőben nem bírt lengyel ellenfelével.
A Vasas 24 éves versenyzője a magyar küldöttség hatodik érmét szerezte Párizsban, a harmadik bronzot.
Ő szerezte a magyar küldöttség harmadik érmét.
„Állítólag az arany- és az ezüstérmeknek semmi baja, legközelebb mindenképpen olyat kell nyernem” – reagált a párbajtőröző.
A magyar küldöttség 19 éremmel, hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal fejezte be a 2024-es nyári ötkarikás játékokat. Az éremtáblázaton ezzel a 14. helyen, közvetlenül Spanyolország és Svédország előtt végeztünk. Szép volt!
8-8-as döntetlen után ötméteresekkel lett vége. Egyet sem sikerült bedobnunk, 1996 óta először vesztettünk helyosztót.
A BVSC vívóját az utolsó másodpercekig tartó küzdelemben állította meg az egyiptomi vetélytársa.
A párbajtőröző elárulta, hogy a bronzmérkőzés végén bevitt ráadástusnál azért volt határozott, mert kapott kívülről segítséget.
A párbajtőröző a magyar küldöttség első érmét szerezte meg.
Ez már a negyedik magyar érem a megméretésen.
Pusztai Liza kardozónk és Siklósi Gergely párbajtőrözőnk állhatott a dobogó második fokára, Andrásfi Tibor pedig szintén párbajtőrben a harmadik helyet vívta ki magának.
A regnáló világbajnok, Rasovszky Kristóf kilencedik lett.
47.78 másodperces idővel csapott célba. Az érdekelte, hogy világít-e a végén a pályája, az idejét csak tájékoztató jellegűnek tartja.
Világversenyen ez az első első egyéni dobogós helye.
Gratulálunk!
A magyar versenyzők három érmet, egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot, valamint a férfi kajaknégyesben további négy párizsi kvótát gyűjtöttek a pénteki döntőkben a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.
Kalapácsvetőnket többezer magyar szurkoló vastapsa köszöntötte az éremátadáskor.
Ez a hazai világbajnokság első magyar érme.
A budapesti négyes döntő fináléjában az FTC-Rail Cargóért izgulhatunk.
Gerendán ez a magyar torna első Eb-érme.
A magyarok az elődöntőt 45-43-ra elvesztették a németekkel szemben, pedig jól kezdtek, az első két asszó után 10-4-re vezettek. Romániát 45-38-ra verték meg.
A szakácsok legrangosabb világversenyét Dánia nyerte, míg a második helyen a norvég csapat végzett.
Vasárnap rendezik a férfiak döntőjét is, a 18-as mezőnyben ott is négy magyar induló lesz.
Az UTE 22 éves tehetsége szerdán első meccsén az olimpiai ötödik, Európa-bajnoki ezüstérmes osztrák Martina Künzöt verte óriási hajrával, majd a német Francy Rädel ellen imponáló magabiztossággal, tussal nyert.