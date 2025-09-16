Szépen csillogó magyarok – Galéria a párizsi olimpián érmet szerző sportolóinkról

A magyar küldöttség 19 éremmel, hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal fejezte be a 2024-es nyári ötkarikás játékokat. Az éremtáblázaton ezzel a 14. helyen, közvetlenül Spanyolország és Svédország előtt végeztünk. Szép volt!