A szókimondás terápiája: politikusdiszkó DJ Karácsony Gergellyel a 2024-es Bánkitón

Bagossy Júlia;

Karácsony Gergely;Bánkitó Fesztivál;Sisi;Tompos Márton;

2024-07-15 08:40:00

A szervezők az idei év meghatározó közéleti szereplőit is invitálták, hogy rakjanak be számokat a fesztiválozóknak. A meghívottak közül ketten próbáltak politikai tőkét kovácsolni a tóparton. Nem túl nagy sikerrel.

Jó hangulatban, intenzív kánikulában telt az idei Bánkitó fesztivál, amelynek témája a “tudathasadás” volt. Ez a szalagcím utal a magyarországi megosztottságra, a minket körülvevő világnézeti káoszra, a különféle szellemi és gyakorlati harcokra és háborúkra. A gyönyörű nógrádi bányató és a stégek mellett éppen ezt a nyomasztó zavart lehetne kicsit otthon felejteni július 10. és 14. között - de a fesztivál idén is a szókimondás terápiájában hisz. A társadalmi kérdéseket feszegető és a jellemzően magyar zenei fellépőkkel telített kisfesztiválon egyébként is határozott benyomásunk lehet arról, hogy milyen a nép hangulata. Vagy legalábbis a nép azon szeletének, aki szimpatizál a Bánkitó Fesztivállal. Ráébredhet például, hogy a Csaknekedkislány mintegy megunva saját korszakalkotó slágereit, - a Falábú nő-t, a Tihany-t - CsakNeonkislány néven monoton diszkó slágerekké alakította át az imidzsét Szalai Anna és Dorozsmai Gergő hathatós közreműködésével. A refrének ugyanazok, csak a diszkós szintik és a lila fények adnak fanyar kontrasztot a magyar nyelvű ironikus, sírva vigadós dalszövegeknek. Csepella Olivér napszemüvegét még a Holdról is látni.

Az ide ellátogató konstatálhatja, milyen komoly frontemberré érett Sisi, a női magyar rapper, aki egy-két éve még egy eldugott színpadon humorizált csekélyke közönségével. Sisi jól használja a kliséket és erőt ad a hallgatóságának. Ezen a koncerten például a közönség soraiba is kiszaladt bulizni. A fesztiválon zsigerekig hatóan zenghet a hari_drama és énekelhetünk a hamisíthatatlan Elefánt koncertjén, esetleg megtekinthetjük Krúbi gigantikus trónusát. A Duckshell fél órát késett a hangosítással, de megérte: az egyik legjobban hallható felállás voltak ők, szintén jelentős közönséggel. Kicsit olyan is a Bánkitó, mint egy zenei bölcső, aki itt fellép szinte ismeretlenként, az később komolyabb figyelemre is számíthat. Mint például a Kikeltetőből megismerhető Bufo Alvarius, vagy Tingyela Dóri. A KERET elnevezésű helyszín lehetőséget ad a félprofi, házibuli-hangulatú DJ-zéseknek is, mint a Felicitas. Itt senki sem fog meglepődni, ha Britney és a dark techno természetes folytonossággal követi egymást.

Színházba is mehetünk, ha ahhoz van kedvünk, a marosvásárhelyi egyetemisták vad és szabad táncelőadását, vagy a Dante Casino ifjúsági darabját láthatta a nagyérdemű. A TÁP színház egyperces színházzal szórakoztatta a melegtől kókadozókat. A Szájensz Szeánsz sátrában pedig a tematikához kapcsolódó tudományos-közéleti beszélgetéseket hallgathattunk, ha már nem bírtuk a tűző napon.

Péntek estére politikusdiszkót is hirdettek a közélettől megcsömörlött fesztiválozóknak. Az est házigazdája Dé:Nash volt. A meghívott politikusok ABC sorrendben: Cseh Katalin, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Döme Zsuzsanna Suzi, Gyurcsány Ferenc, Hajnal Miklós, Karácsony Gergely, Kovács Gergely , Kövér László , Kunhalmi Ágnes, Lázár János, Magyar Péter, Orbán Viktor, Rogán Antal, Sulyok Tamás, Szentkirályi Alexandra, Tompos Márton, Ungár Péter, Vitézy Dávid.

Már a felvetés is ironikus egy olyan országban, ahol a fontos államemberek egy része interjút sem ad, együtt meg pláne nehéz elképzelni őket egy diszkóban. Komoly tömeg gyűlt össze helyszínen. A meghívottak közül ketten tették tiszteletüket: Tompos Márton vadiúj Momentum-elnök és Budapest különös körülmények között megválasztott, többször újraszámlálódó főpolgármestere. Ungár Péter és Kunhalmi Ágnes csak zeneszámokat és üzenetet küldtek, nem értek rá eljönni. Kunhalmi a Bella Ciaót választotta, mint baloldali mozgalmár dalt. Karácsony Patti Smitht tett be, majd a buli közepén impulzívan kérdezni is tudott az odasereglett tömeg. Az apatikus, kiábràndult, nagyrészt az Orbán rendszerben felnövő generáció Karácsonyt és Tompost sem kímélte: Miért nem mondtál le, ha új választást akarsz? Hangzott az epés kérdés a főpolgármesternek. Mondjon le az, aki egy újraszámlálást sem tud megszervezni! Érkezett rá a vagánykodó válasz. Tompos Mártontól egész egyszerűen csak annyit kérdeztek: Miért van még Momentum? - Mert azokat a libsi cuccokat, amik mi vagyunk, mások nem képviselik! - felelte Tompos. A két közszereplő jelenléte egyszerre volt bizarr és kicsit kínos, a tömeg ironikus hozzáállása pedig hitelesen adta vissza, hogy mit éreznek a magyar fiatal választópolgárok a politikusaik láttán, világnézettől függetlenül. Szerencsére a kisérlet nem fordult át szomorú ellenzéki falunapba, a tömeg pedig tudta tartani autonóm lazaságát és őszinte kritikusságát.

Mindezek ellenére és mindezek mellett a kellemes környezet, a barátságos méret és a személyesség teszi a Bánkitót az egyik legszerethetőbb magyar fesztivállá - idén sem okoztak csalódást.