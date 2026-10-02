Fortyogó üst, rózsaszín konfetti és koronázás is jutott Sisi második önálló Budapest Park-koncertjére, mégis az vitte az estét, amit a rapper mondani akart. Az Abszolút Queendom című új albumán is azokat az elvárásokat veszi célba, amelyekkel pályája kezdete óta próbálják keretek közé szorítani.
Bár lehet még ő sem tud róla: akkor sem, ha első önálló koncertjét adta hétvégén a Budapest Parkban.
Az egy igen szép világ volna, ahol a Művészetek Völgyében csak és kizárólag a béke és a szeretet és Petri György munkál bennünk Pál András és Rozs Tamás csodálatos estjén megint, Nagy János Yancha és Szirtes Edina Mókus szertelen játékossága kapcsol le rólunk minden e világi terhet vagy Hajnóczy Soma varázsol mosolyt az arcunkra fülig a Momentán csodacsapatával, de nincs mit tenni: a „Mocskos Fidesz!” az életünk része lett.
A még maradó fideszes hallgatóit pedig tisztelettel kéri, hogy forduljanak klinikai szakpszichológushoz.
A szervezők az idei év meghatározó közéleti szereplőit is invitálták, hogy rakjanak be számokat a fesztiválozóknak. A meghívottak közül ketten próbáltak politikai tőkét kovácsolni a tóparton. Nem túl nagy sikerrel.
November végén adta ki SISTAHOOD című első nagylemezét Sisi, a magyar rap egyik legsokszínűbb karaktere. Sisi többek között mesélt lapunknak arról, milyen nőként érvényesülni a hiphop világában, miért nem foglalkozik rapperként a politikával, és arról, milyen az iszlám valláshoz fűződő viszonya.
Erzsébet királyné személyét és külsejét eleveníti meg a szegedi Móra Ferenc Múzeumban rendezett kiállítás.