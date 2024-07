Joe Biden: Mindenkinek el kell ítélnie a Donald Trump elleni merényletet

P. L.;Á. Z.;

2024-07-14 10:38:00

Érkeznek a reakciók az amerikai exelnök elleni merényletre az Egyesült Államok és a világ vezető politikusaitól is. Robert Fico szlovák kormányfő párhuzamot vont az ellene végrehajtott május 15-i merénylettel, de az Orbán-kormány és a holland Geert Wilders is azonnal politikai haszonszerzésre használta fel az incidenst.

Mindenkinek el kell ítélnie a történteket! - reagált Joe Biden amerikai elnök arra, hogy merényletkísérlet szakította félbe Donald Trump republikánus elnökjelölt Pennsylvania állambeli választási gyűlését szombaton.

A hivatalban lévő államfő újságírók előtt, Delaware állambeli otthonában tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy erőszaknak nincs helye Amerikában. Egyúttal köszönetet mondott a titkosszolgálat embereinek a gyors beavatkozásért. Joe Biden azt is közölte, hogy szeretne beszélni Donald Trumppal, lehetőleg még helyi idő szerint szombat este. Hozzátette, a történtek részleteivel kapcsolatban információkat vár a hatóságoktól.

Kamala Harris alelnök közleményben reagált a történtekre. Jelezte, megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy Trump nem sérült meg súlyosan. „Imádkozunk érte, a családjáért és mindazokért, akiket ez az értelmetlen lövöldözés megsebesített és érintett” - fogalmazott a CNN szerint. Az amerikai alelnök megköszönte az elsősegélynyújtók munkáját, és leszögezte, az efféle erőszaknak nincs helye. „Mindannyian el kell ítéljük ezt az undorító cselekedetet, és meg kell tennünk a részünket annak érdekében, hogy mindez ne vezessen még több erőszakhoz” - írta.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mély megdöbbenésének adott hangot a történtek miatt az X-en. Donald Trumpnak gyors felépülést kívánt, a támadásban meggyilkolt áldozat családjának pedig részvétét fejezte ki. Demokráciában nincs helye politikai erőszaknak - szögezte le.

I am deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump’s campaign rally.



I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim.



Political violence has no place in a democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén az X-en emelte fel a szavát a merényletkísérlet ellen, mint írta, sokkolta a támadás, mélyen elítélte a merényletkísérletet. A főképviselő közölte, politikusok elleni elfogadhatatlan erőszakos cselekményeknek vagyunk tanúi.

Shocked by the news of the attack on President Trump, which I strongly condemn.



Once again, we are witnessing unacceptable acts of violence against political representatives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2024

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szintén a merényletkísérlet miatti döbbenetéről írt az X-en. Elítéli a támadást, gondolatai az érintettekkel vannak - jelezte. „A politikai erőszaknak nincs helye demokráciáinkban. A NATO-szövetségeseknek össze kell fogniuk szabadságunk és értékeink védelmében” - fogalmazott.

I am shocked by the attempted assassination on former President Trump. I wish him a speedy recovery and my thoughts are with those affected. I condemn this attack. Political violence has no place in our democracies. #NATO Allies stand together to defend our freedom & values. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 14, 2024

Olaf Scholz német kancellár szintén arra figyelmeztetett, hogy az ilyen erőszakos cselekmények veszélyeztetik a demokráciát. A támadást aljasnak minősítette, Trumpnak mielőbbi felépülést kívánt, gondolatai a merénylet halálos áldozatával is vannak - jelezte.

Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 14, 2024

Emmanuel Macron francia elnök szintén mielőbbi felépülést kívánt Donald Trumpnak. „Egy aktivista meghalt és többen megsérültek, ez tragédia demokráciáink számára. Franciaország osztozik az amerikai nép sokkjában és felháborodásában” - fogalmazott.

Mes pensées au Président Donald Trump, victime d’une tentative d’assassinat, à qui j’adresse mes vœux de prompt rétablissement. Un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C’est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l’indignation du peuple américain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2024

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is az X-en reagált a történtekre. Úgy fogalmazott, megdöbbenve értesült a történtekről. Az ilyen erőszaknak nincs igazolása, és nincs helye sehol a világon, az erőszaknak soha nem szabad győzedelmeskednie - közölte. Hozzátette, megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy Donald Trump biztonságban van, mielőbbi felépülést kívánt neki. Részvétét fejezte ki a megölt aktivista hozzátartozóinak.

I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.



Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.



I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Simon Harris ír miniszterelnök a történteket úgy kommentálta: ijesztő és helytelen, amit Pennsylvaniában láttunk. Megnyugtató, hogy Donald Trump biztonságban van és túlélte a merényletet. Szintén szolidaritását fejezte ki a merénylet halálos áldozatával és sérültjeivel.

What we saw last night from Pennsylvania was frightening and wrong. It is a relief that former President Trump is safe and survived the assassination attempt. Our hearts are with the innocent spectators killed and critically injured. There can be no place for political violence. — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) July 14, 2024

Karl Nehammer osztrák kancellár szintén döbbenetének adott hangot a támadás miatt, Trumpnak gyors felépülést kívánt, gondolatai az áldozatokkal vannak - szögezte le, hozzátéve, nincs helye társadalmainkban a politikai erőszaknak.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is üzent a támadás után: „Gondolataim és imáim Donald Trump elnökkel vannak ezekben a sötét órákban” - fogalmazott az X-en.

Az Orbán-kormány azonnal arra használta fel a merényletet, hogy politikai tőkét kovácsoljon magának belőle. Szijjártó Péter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában állt neki a következő fejtegetésnek: „A patrióta, békepárti politikusokkal szemben manapság már a gyilkossági merényleteket is elkövetnek. Hálát adunk a Jóistennek, hogy ez a gyilkossági kísérlet sikertelen maradt. (...) Ez egy újabb figyelmeztető jel, egy újabb bizonyosság arra, hogy a békepárti politikusokkal szemben a poltikai véleményük miatt még a gyilkossági kísérletektől sem riadnak vissza.” A miniszter 444 által idézett közlése szerint „aki eddig kételkedett volna, mára biztos lehet afelől, hogy egy durva világban élünk. Egy olyan világban, ahol a békepárti, patrióta politikusokkal szemben a véleményük, az álláspontjuk miatt a legdurvább, a legkegyetlenebb eszközökhöz nyúlnak”. Mint ismert, az Orbán-kormány kitartóan békepártiságnak nevezi azt az általuk képviselt álláspontot, mely szerint a nyugati világnak Ukrajnát magára kellene hagynia Vlagyimir Putyin Oroszországának katonai agressziójával szemben.

Szijjártó Péter egyébként nem az egyedüli keselyűként kezdett el körözni a merényletkísérlet felett, Geert Wilders, a tavalyi holland parlamenti választáson győztes Szabadságpárt (PVV) elnöke ugyanis nyíltan a „baloldalt tette felelőssé azért, ami a pennsylvaniai Butlerben történt. „Nem marad következmények nélkül az a gyűlöletbeszéd, amelyet a baloldali politikusok és a média terjeszt arról, hogy a jobboldali politikusok rasszisták, nácik” – írta.

Írt Robert Fico szlovák kormányfő is, mégpedig azt, hogy a pennsylvaniai merénylő, Thomas Matthew Crooks mintha másolta volna azt a merényletet, amelyben őt vették célba 2024.május 15-én a pozsonyi kormány kihelyezett ülése után Nyitrabányán. A politikus azzal vádolta Donald Trump ellenfeleit, hogy megpróbálták elhallgattatni a volt republikánus elnököt, és amikor ez nem sikerült, addig hergelték a közvélemányt, amíg egy „vesztes” fegyvert nem ragadott. „És most hallani fogunk hallani beszédeket, mekkora szükség van békére, megbocsátásra, kiengesztelődésre” – fűzte hozzá.