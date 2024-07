Máris repedezik a nagy Orbán-féle EP-frakció

Rónay Tamás;

Európai Parlament;Orbán Viktor;Olaszország;Marine Le Pen;Matteo Salvini;Patrióták Európáért;

2024-07-15 16:00:00

Hétfőn dőlhet el, hogy a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának alelnöke maradhat-e a homofób nézeteiről ismert Roberto Vannacci.

Alighogy megalakult a többi között Orbán Viktor által létrehozott szélsőjobboldali frakció, a Patrióták Európáért, máris megjelentek az első törésvonalak a szövetségen belül. Ezek már előre kódolva is voltak, hiszen a képviselőcsoport legerősebb pártja, a 30 mandátummal rendelkező Nemzeti Tömörülés (RN) ugyan nem szerzett abszolút többséget a francia parlamenti választáson, ám ha továbbra is meghatározó erő kíván maradni az országban, meg kellene tartania a három lépés távolságot a szélsőséges politikusoktól.

A vita középpontjában Matteo Salvini pártja, a Liga csúcsjelöltje, Roberto Vannacci áll. Bár múlt héten megszavazták a frakció alelnökének (első alelnök a fideszes Gál Kinga lett), a Nemzeti Tömörülés vitatja a voksolást arra hivatkozva, hogy tévedés történt. Ezért a hétfői ülésen áttekintik a helyzetet. Ezt a „hazafiak” szóvivője, Alfonso De Mendoza jelentette ki. Vannacci mellett kiállt Matteo Salvini, és Paolo Borchia, a Liga delegációvezetője. „Közfelkiáltással választották meg. Számomra nincs ezzel semmi probléma” – fogalmazott utóbbi. A franciák azonban új szavazást akarnak.

A francia párt több politikusa is élesen bírálta Vannaccit. Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen 2022-es elnökválasztási kampányának koordinátor-helyettese felszólította Salvini pártját, jelöljön másik alelnököt. Laurent Jacobelli, az RN korábbi szóvivője a La Stampának elmondta, személyesen ugyan nem ismeri az egykori olasz tisztet, de olyan kijelentéseket olvasott tőle, amelyek „nem felelnek meg a Nemzeti Tömörülés értékeinek”. Egyúttal azzal vádolta Vannaccit, hogy közel áll Vlagyimir Putyinhoz. Jordan Bardella, a patrióták elnöke még június elején bírálta Vannaccit.

Vannacci őrnagyként és alezredesként különleges műveleteket vezetett a szövetségesek iraki és afganisztáni beavatkozása során. Hasonlóan fontos megbízatásokban vett részt Szomáliában, Ruandában és Jemenben. 2018-2020 között a Vittorio Veneto divízió főparancsnoki tisztségét töltötte be, 2020 decemberétől pedig védelmi attasé volt az olaszok moszkvai diplomáciai testületében. Már az Ukrajna elleni orosz agresszió után kiutasították Oroszországból majd 2023 júniusában átvette a firenzei Katonai Földrajzi Intézet parancsnokságát. 2023 augusztusában kiadta az Il mondo contrario (Az ellentétes világ) című könyvet, amivel hatalmas botrányt idézett elő homofób és szexista tartalma miatt. A „mű” számos nyelvtani és stilisztikai hibát is tartalmazott. Ugyanakkor több jobboldali sajtótermék méltatta a könyvet. Guido Crosetto védelmi miniszter, aki Giorgia Meloni pártja, az Olasz Testvérek (FdI) egyik alapítója, azonban élesen bírálta Vannaccit, könyvét egyfajta „személyes randalírozásnak” nevezte, amely hitelteleníti a hadsereget, a védelmet és az alkotmányt. Az olasz katonai vezetés szintén elhatárolódott tőle, Pietro Serino vezérkari főnök vizsgálatot indított ellene.

Az eljárás 2024 februárjában ért véget, 11 hónapra felfüggesztették a katonai szolgálatból, s csak fizetése felét kaphatja meg, hangzik a döntés. 2024 februárjában sikkasztás és csalás miatt is nyomozást indított ellene a katonai ügyészség. 2024 áprilisának végén azonban Matteo Salvini bejelentette, hogy pártja listáján indul az EP-választáson. Egyes vélekedések szerint a Liga vezetője, aki egyúttal olasz kormányfőhelyettes, borsot akart törni Meloni orra alá. Vannacci egyébként más megnyilatkozásaival is nosztalgiát akart ébreszteni a Mussolini által fémjelzett éra iránt, a Ducét „igazi államférfinak” nevezte. Vannacci a fogyatékkal élőkre is diszkriminatív megjegyzéseket tett, amiért az Olasz Katolikus Püspöki Konferencia bírálta.

Vannacci a Corriere della Sera vasárnapi kiadásának adott interjújában meggyőződését fejezte ki, hogy nem veszik el az alelnöki posztját. És nem csak azért, mert Salvini megvédi őt a baráti tűztől. Szerinte a szerepével kapcsolatos hétfői ülés, amelyen a patrióták megvitatják vitatott kinevezését, azt az eredményt hozza, hogy maradhat a tisztségében, mert „egy személyes beszélgetés elég lesz a kétségek eloszlatásához” – állította.