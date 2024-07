Mártír Rt.

Mosolygó Miklós;

merénylet;Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;

2024-07-15 06:00:00

Egy Pennsylvaniában tartott szombati kampánygyűlésen Donald Trump jobb fülén átszaladt egy golyó. Az amerikai sajtó és a nemzetközi politika szereplői ideológia nézeteltéréseket félretéve azonnal a támogatásukról biztosították a megsebesült exelnököt. Én még nem tudok elfelejteni egy jelenetet a Butler városkában tartott kampányeseményről. A lövések eldördülése után a titkosszolgálat emberei a színpadon teremtek, hogy fedezzék és kimenekítsék Trumpot a tűzvonalból. Már a vállukra kapták volna, amikor Trump hallhatóan várakozásra intette a őket. „Várjatok, várjatok! - kiáltott, majd kinézett a közönség felé és öklét harciasan az égbe emelte. Több nagyszerű fotó készült a jelenetről. Trump arcán folyik a vér, a testőrök úgy támogatják minden oldalról, mint a Joe Rosenthal második világháborús fényképén látható tengerészgyalogosok, amint közösen kitűzik a csillagos-sávos lobogót Ivo Dzsima szigetére. Lefogadom, hogy már teljes gőzzel dolgoznak a nyomdák, amelyek póló, bögre és autóillatosító formájában teszik majd megvásárolhatóvá a történelmi pillanatot.

Ám nem kell egy politikusnak feltétlen lelövetnie magát ahhoz, hogy tőkét kovácsoljon áldozati szerepéből. Három napja a The New York Times egy Martyr Inc. című anyagban foglalkozott a Trump által piacra dobott termékekkel, amelyek vonzerejét a mélyállam által üldözött mártír szerepe adja. Februárban Trump egy edzőcipő-kiállításon mutatta be aarannyal és amerikai zászlóval bevont cipőkreációját, amelynek vételára 399 dollár. Márciusban a nevével ellátott Bibliát népszerűsítette potom 59,9 dollárért. „Újra imádságra késztetjük Amerikát”- hangzott a fülbemászó szlogen, amely politikai mozgalmának parafrázisát is jelenti. A remek termékelhelyezés egyben kacsintás is volt az evangéliumi keresztények trumpista bázisa felé. Trump tényleg kiváló értékesítő. Ha a nevével ellátott kegytárgyakat el tudta adni, akkor az átlőtt füléből is képes lesz profitálni a novemberi elnökválasztáson. Az ár azonban minden eddiginél magasabb lehet.