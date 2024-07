Sziget – FutureGrounds: Gondolj a jövőre!

Népszava;

2024-07-16

A Sziget idei egyik újítása, hogy a programkínálatában és gondolatiságában összetartozó helyszíneket egy-egy tematikus zónában találjuk majd meg, így az ArtFusion Field, a különböző művészeti ágakat összefogó helyszín lesz – mások mellett - a Nagy Utcaszínház, a Tánchelyszín vagy a Cirkusz otthona, a PlayGroundon pedig játékos programokat találunk.

A Sziget társadalmi üzeneteit a FutureGrounds zóna programjaiban érhetjük tetten. Nézzük, miért lesz érdemes idén ide ellátogatni a Sziget hat napja alatt!

A Sziget Future Grounds zónájában tehát a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, a népszerű Civil Sziget, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land kapott helyet.

Think for Tomorrow - Gondolj a jövőre!

Idén immár második almalommal jelentkezik a Szigeten a Milestone Intézet szervezésében az aktuális témákat feszegető tematikus programsorozat, a Think for Tomorrow - Gondolj a jövőre!, melynek színpadán tavaly is hazai és nemzetközi sztárelőadók váltották egymást, akiknek gondolatébresztő előadásai további beszélgetésre, vitára sarkallták a szellemi kihívásokra kész szigetlakókat. A Think for Tomorrow (TfT) idén is közös gondolkodásra, véleménycserére és kreatív alkotásra hívja a Szigetre látogatókat, akik az előadások, workshopok, beszélgetések és viták mellett az adott nap témájához illeszkedő, máshol ritkán látható filmeket is megnézhetnek. Az intézet a programsorozatot olyan aktuális társadalmi kérdések köré szervezi, amelyek fontos szerepet töltenek be a mindennapi életünkben, illetve komoly kihívásokat jelenthetnek a közeljövőben is. Olyan, kifejezetten a fiatalokat foglalkoztató, sőt sokszor szorongást is okozó topikok kerülnek majd terítékre, amelyekről nem beszélünk eleget, sőt sokszor tabuként kezeljük őket. Az első napon a szórakozás és a médiatartalmak fogyasztásának összefüggéseit veszik górcső alá Think: Entertainment címmel. Másnap a Think: Sex and Society napon azt boncolgatják, hogy befolyásolja-e – és ha igen, hogyan – az intim kapcsolatainkat a társadalmi környezet és a popkultúra. Milyen kihívásokkal néz szembe az Alpha és Z generáció az ismerkedés, szexualitás és a szex területén.

A pénteki Think: Burnout nap a kiégés jelenségére fókuszál majd. A programok a munka, a párkapcsolat, vagy az élet más területein tapasztalt kiégés felismerésére, annak megelőzésére és lehetséges leküzdési mechanizmusokra adnak gyakorlati tanácsokat. A szombati Think: Apocalypse napot a klímakatasztrófa felvetette dilemmáknak szentelik itt, míg vasárnap a függőségé lesz a főszerep, a Think: Addiction napon a drog és a technológia iránti addikcióra összpontosítanak a beszélgetések. Zárásként, hétfőn a jövőről gondolkodhatnak együtt az előadókkal a szigetlakók. A Think: Future napon a jövővel foglalkozó panelbeszélgetés alapfeltevése, hogy vajon merőben új alapokra kell-e helyeznünk a gondolkodásunkat, szükségünk van-e új rendszerek kiépítésére és azok együttes működésére ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk az emberiség jövőjéről beszélni.

Civil Sziget

A Civil Sziget a fesztivál egyik legszínesebb és legérdekesebb találkozóhelye, ahol a fiatalok az őket leginkább érdeklő témákban – környezetvédelem, emberi- és kisebbségi jogok, külföldi tanulás és munkavállalás, drogproblémák, egészséges életmód stb. – kaphatnak információt, szolgáltatást, segítséget és csatlakozhatnak is a szervezetek munkájához. A Civil Szigeten idén is több tucat társadalmi szervezet, egyesület mutatkozik be, álljon itt néhány példa – a teljesség igénye nélkül. Az Életrevaló Egyesület, melynek fő célja, hogy mentálisan, szociálisan, vagy egyéb okból krízishelyzetbe került veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, családok részére nyújtson segítséget, több mint 20 éve vesz részt a Sziget életében. A Fenntartható Demokráciáért Egyesület „újságíró szimulációs” programján interaktív játékokon keresztül ismerhetjük meg a hiteles információszerzés módszereit. A Greenpeace mottója, hogy mindannyian egy élhető jövőre vágyunk. De már ma is kapunk abból ízelítőt, hogy mennyire szélsőséges időjárás várhat ránk a következő évtizedekben. Az egyesület VR-szemüvegen és plakátokon mutatja be, hogy mennyire szélsőséges időjárás várhat ránk, ha nem változtatunk. A Jane Goodall Intézet környezetvédelemmel, környezeti neveléssel foglalkozik 2006 óta. A munkájuk célja, hogy az embereket cselekvésre ösztönözzék, és ezzel reményt adjanak a természet, az állatok és az emberek számára, és közösen egy jobb és élhetőbb világot teremtsünk. És jelen lesz a Civil Szigeten a NANE és a PATENT Egyesület, Magyarország két leghosszabb ideje működő, legtapasztaltabb áldozatsegítő nőszervezete. A két szervezet prevenciós programokkal, pszichoszociális és jogi segítő szolgáltatásokkal, szakemberképzésekkel és társadalmi tudatformáló akciókkal küzd a nők elleni erőszak valamennyi formájának felszámolásáért.

XS Land

Az XS Land interaktív élményparkjában több, fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet közreműködésével, az általuk kifejlesztett és működtetett játékok segítségével ismerhetik meg a látogatók a fogyatékkal élők mindennapjainak kihívásait. A szervezők személyes élményeken keresztül, játékos, szórakoztató formában szeretnék elérni a fogyatékos személyekkel szembeni társadalmi attitűdváltást. A szervezetek között itt lesz - mások mellett – Az értelmi fogyatékosok fejlődését szolgáló magyar Down Alapítvány, a Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási Egyesület, különböző beszédzavarral küzdő embereket segítő Bliss Alapítvány, Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, a Nem Adom Fel Alapítvány vagy a Fogyatékos Emberek Életminőségének Javításáért Alapítvány.

Az élménypark mellett működő, akadálymentes WC-vel és fürdőkonténerrel ellátott - Easy XS Camping pedig könnyű hozzáférést biztosít a fesztiválozáshoz különböző kemping- és egyéb szolgáltatásaival azoknak a látogatóknak, akiknek speciális segítségre van szükségük a kikapcsolódáshoz.