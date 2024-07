Még több budapesti fát, parkot zöldterületet lehet felfedezni és követni egy mobilalkalmazással

nepszava.hu;

Budapest;Karácsony Gergely;parkok;fák;mobilalkalmazás;zöldfelület;

2024-07-16 14:56:00

A BP Fatár nevű adatbázishoz már hét fővárosi kerület csatlakozott, de tovább bővülhet a kör.

Újabb három kerület csatlakozott a BP Fatár adatbázishoz. Kőbánya, Újbuda és Pestszentlőrinc-Pestszentimre is része lett az alkalmazásnak, amely most már hét kerület és a főváros zöldfelületeit foglalja magába – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. A főváros hivatalos honlapja szerint az adatbázisban eddig Budavár, a XIII. kerület, Zugló és Terézváros szerepelt, és a tervek szerint a közeljövőben Újpest, Józsefváros, Ferencváros és a II. kerület is benne lehet.

– A BP Fatár lehetővé teszi, hogy a budapestiek egy helyen érjék el a zöldhálózat adatait, bejelentsék a hibákat, és tájékozódjanak a fák, parkok állapotáról. Az applikációban játszótereket, fitnesz parkokat és pingpongasztalokat is kereshetsz, valamint közvetlenül értesítheted az üzemeltetőt, ha valami megrongálódott – tette hozzá Karácsony Gergely.

A budapesti zöldterületekért felelős közszolgáltató, a Főkert szándékai szerint az évtized végére egy olyan térinformatikai adatbázis jön létre, amely az összes fővárosi, kerületi, és ha partnerként állnak hozzá, az állami közterületi zöldfelületekről valós információt ad, amelyet tervezők, fenntartók, lakosok egyaránt elérhetnek.