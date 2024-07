Gyurcsány: Orbán történelmi, politikai gazember, főszereplője ennek a drámának, Magyar mindennek gyenge, polírozott változata

nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;ellenzék;Demokratikus Koalíció;Magyar Péter;

2024-07-17 08:57:00

A korábbi miniszterelnök közölte, valójában nem visszajött, hanem megérkezett.

„Vannak emberek a környékünkön, akik egy Demokratikus Koalíció nevű közösségben találták meg politikai otthonukat. Nekik, nekünk fontos, hogy csináljunk valamit azért, hogy a hazánk olyan legyen, ami szerintünk valamennyiünknek jobb életet teremt. Hazánkon belül, családunk, barátaink, ismerőseink mellett ez a mi otthonunk” - írja egy szerdai bejegyzésében az ellenzéki párt elnöke.

Gyurcsány Ferenc hozzátette, az otthon nem a szervezetet jelenti, ami mindig „kopogós, nehézkes valami”, hanem annak lelkét: az egymásra nem hibátlanul vigyázó emberek, az ügyetlenkedő, a messze nem hibátlan, de mégis nagyszerű hazafiak, az európai magyarok.

Ezt követően azzal folytatta, hogy sok éve drámai, borzalmas vereséget szenvedett, ami után felmerül a kérdés, hogy érdemes, szabad-e folytatni. „Azt hiszem, a többség most azt mondja, hogy nem kell, nem szabad, nem érdemes. Meg egyébként is, elég volt, jöjjön más. Szerintem is jöjjön más, jöjjenek sokan, minél többen, aztán majd megbeszéljük, hogy mi jobb a hazánknak. Aki hisz az igazában, az ne elküldeni, hanem megküzdeni akarjon. Készen állunk” - fejtegette.

Úgy véli, hogy „pocsék lett sok minden itt mifelénk. Orbán történelmi, politikai gazember, főszereplője ennek a drámának. Úgy tűnik, mintha Magyar mindennek csupán gyenge, polírozott változata lenne”, s talán tévednek, talán nem, de a kérdés megválaszolása tekintetében érdektelen, hogy hányan követik a Tisza Párt alelnökét.

„Amikor sok éve mégse adtam fel, akkor könnyebb útra számítottam, vagy legalábbis azt reméltem. Nem, nem magamnak. Vagy nem csak annak. A hazámnak. Most azt látom, hogy nincs könnyű út. Visszajöttem? Nem. Megérkeztem” - zárta sorait Gyurcsány Ferenc.