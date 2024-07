A kedd is új áramcsúcsot hozott, de ma délután akár az abszolút rekord is megdőlhet

Marnitz István;

áram;MAVIR;villamosenergia;

2024-07-17 12:11:00

A nyári rekord átlépte a 7 ezer MW-t. Az előrejelzések alapján ma késő délután akár a téli, abszolút terhelési rekord is megdőlhet. Öveket becsatolni.

Kedden, a 20 óra és 20:15 közötti idősávban, 7036 MW-n, ismét nyári rekordot döntött a hazai áramellátás terhelése – deríthető ki a hazai rendszert irányító, állami Mavir oldaláról letölthető terhelési adatsorból. (A hivatalos közlemény később várható.) A nyári rendszerterhelés így most először lépte át a 7 ezer MW-t. (Ettől függetlenül az éves csúcsokat, 2015 kivételével, változatlanul a telek hozzák. Így a rendszerterhelés abszolút rekordját idén január 22-én érte el 7441 MW-n.)

Az előző, nyári, 6951 MW-s, bruttó, hitelesített rendszerterhelési csúcsot, ugyanezen idősávban, a hétfő hozta. Az azt megelőző, 6940 MW-s, 2021. június 24-én mért rekord viszont ezek szerint több mint három évig tartotta magát.

A Mavir-adatsor alapján ugyanakkor erősen valószínűsíthető, hogy szerda délután a keddi rekord is megdől.

A bruttó rendszerterhelési terv ugyanis a 18:15 és 18:30 közötti idősávban nem kevesebb mint 7349 MW, ami már-már közelíti az abszolút téli csúcsot is. Az esélyekre jellemző, hogy tegnap a rekordot hozó, 20 óra és 20:15 közötti sávra előzetesen 6559 MW-t, vagyis a bekövetkező terhelésnél közel 500 MW-tal kevesebbet becsültek (de a keddre vonatkozó, legmagasabb becsült negyedórás terhelési érték is csak 6601 MW-ra rúgott). A hétfőn elért addigi rekordot az előzetesen becsült érték mintegy 200 MW-tal múlta alul. Ha tehát ma 18 óra körül a tényleges rendszerterhelés hasonlóképp meghaladja az előzetes becslést, úgy akár még az idén januárban elért, 7441 MW-s, abszolút rendszerterhelési csúcs is megdőlhet.

Leegyszerűsítve elmondható, hogy 27 Celsius fokos napi átlaghőmérséklet felett minden további 1 Celsius-fok emelkedés legalább 100-200 MW-os nagyságrendben emelheti meg a napi rendszerterhelést és így a csúcsértéket - közölték lapunkkal korábban a Mavirnál. A magyar villamosenergia-rendszer szükséges tartalékai rendelkezésre állnak. Közlésük szerint a napon belüli csúcsok a korábbi, déli időszaktól átkerültek az estére, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett más elektromos berendezéseket is bekapcsolnak. Más szakértők szerint a rendszer eddigi, dél körüli csúcsterhelését a helyben felhasznált napelemes termelés nagyarányú terjedése váltotta ki.