Akad egy kereskedési rendszer, amelynek negatív a karbonlábnyoma

A szén-dioxid kibocsátás költsége sok termék, így a villamos energia árában is megjelenik. Az erőművek ugyanis más üzemekhez hasonlóan az emisszió minden tonnájáért fizetnek az erre szolgáló kereskedési rendszerben, ahol a kibocsátást fedező kvótáknak saját árfolyama van, mint más árupiaci termékeknek. Magyarország meghatározó villamosenergia-nagykereskedőjeként az MVM Partner Zrt. jelentős tapasztalatokat szerzett e téren.