Már a szerdai összeomlás előtt is napi szinten fordultak elő áramszünetek, amelyek olykor 16 órán keresztül is tartottak.
A bővítés mellett szól, hogy jelenleg is igen magas arányban szorulunk áramimportra. Egyre sűrűbben fordulnak elő időszakok, amikor a 60 százalékot is elérheti ez az érték.
Észtország, Lettország és Litvánia a hétvégén sikeresen levált az orosz és a belarusz villamosenergia-hálózatról, és csatlakozott az Európai Unió hálózatához, nagyban növelve ezzel a balti régió energiabiztonságát.
A jelenlegi villamosenergia-ellátást meghatározó váltakozó áram nagy mennyiségű tárolására egyelőre nincsenek kielégítő megoldások. Ezért kell az áramból minden pillanatban ugyanannyit termelni, mint amennyit elfogyasztunk, különben a rendszer stabilitását és az ellátásbiztonságot nem lehetne fenntartani. A rendszer egyensúlyához szükséges úgynevezett rendszerszintű szolgáltatásokat nyújtó piaci szereplők egyike, az MVM Partner Zrt., az MVM Csoport villa
Az energiafüggetlenség és az ellátás biztonságának erősítése jegyében a szaktárca több százmilliárdot fordít hálózatfejlesztésre.
A nyári rekord átlépte a 7 ezer MW-t. Az előrejelzések alapján ma késő délután akár a téli, abszolút terhelési rekord is megdőlhet. Öveket becsatolni.
Eddig a hét szerdája hozta az évszak legnagyobb országos villamosenergia-rendszerterhelését, de hamarosan az abszolút nyári rekord is megdőlhet.
A szén-dioxid kibocsátás költsége sok termék, így a villamos energia árában is megjelenik. Az erőművek ugyanis más üzemekhez hasonlóan az emisszió minden tonnájáért fizetnek az erre szolgáló kereskedési rendszerben, ahol a kibocsátást fedező kvótáknak saját árfolyama van, mint más árupiaci termékeknek. Magyarország meghatározó villamosenergia-nagykereskedőjeként az MVM Partner Zrt. jelentős tapasztalatokat szerzett e téren.
A hazai villamosenergia-nagykereskedelmi piac meghatározó szereplőjeként az MVM Partner Zrt. rendszeresen értékesít áramot árverésein, speciális, máshol nem kapható termékek formájában is. Az egyenlő feltételek mentén lényegében bármely érintett piaci szereplő számára elérhető aukciók jelentős előnyöket kínálnak a potenciális vásárlóknak az egyéb lehetőségekhez képest.
A külgazdasági és külügyminiszter bolgár és román segítséggel üthetett nyélbe üzletet a háborús agresszorral.
A magyar kormányfő „a világ leghosszabb tenger alatti villamosvezetékének” megépítéséről írt alá szerződést Bukarestben.
A miniszterelnök december 17-én utazik a román fővárosba, a találkozón Ursula von der Leyen is jelen lesz.
Fennállása huszadik évfordulójához érkezett az MVM Partner Zrt., Magyarország legnagyobb villamosenergia-nagykereskedője. Az elmúlt két évtizedben a társaság nagy utat bejárva és jelentős mérföldköveket elérve számos módon járult hozzá a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságához és a rezsicsökkentés biztosításához.
Novemberben az - európaival együtt haladó - hazai áramtőzsdén közel ötször többet ért a villamos energia, mint amennyit a lakosság fizet érte.
A Fidesz semmit sem bíz a véletlenre.
Magyarországon a villamosenergia nyári rendszerterhelése elérte a 6660 megawattot, ezt megközelítő fogyasztás csaknem két éve volt.
A Magyar Telekom 2017. november 1-jével megszünteti a lakossági felhasználók részére nyújtott villamosenergia-szolgáltatását - közölte a társaság hétfőn.
Egyre kevesebb áramot termelnek az itthoni erőművek, így mivel a teljes fogyasztás lényegesen nem változik egyre nagyobb súllyal szerepel a külföldről, idén elsősorban Szlovákia és Ukrajna felől behozott áram a magyarországi rendszerben.
A lakossági villamos energia átlagára Budapesten a harmadik legolcsóbb volt a vizsgált 23 európai főváros között áprilisban, kedvezőbb helyezést csak Belgrád és Bukarest ért el - derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) áprilisi kimutatásából.
A földgáz és a villamosenergia várható világpiaci árairól kért előrejelzést az energiahivatal elnökétől Rogán Antal, a rezsicsökkentésért felelős munkabizottság elnöke tegnap, a testület első ülése után.