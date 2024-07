Jólét és növekedés Sir Keir módra

R. Hahn Veronika (London);

Munkáspárt;kormányprogram;Egyesült Királyság;Sir Keir Starmer;

2024-07-17 16:23:00

III. Károly először olvasta fel munkáspárti kormány konkrét terveinek összefoglalóját, választási ígéreteik megvalósítását.

Szerda délben nyitotta meg a westminsteri parlament új ciklusának első ülésszakát. Az ünnepélyes alkalomra a Buckingham-palotából a birodalmi díszhintón érkezett a birodalmi koronát viselő III. Károly, aki Kamilla királyné kíséretében tett eleget éves uralkodói kötelezettségének. Az ötszáz évre visszatekintő ceremónia pompája nem csak a hazai, hanem a nemzetközi érdeklődést is felkelti.

III. Károly természetesen nem maga fogalmazza meg felszólalását, annak minden szavát a kormány foglalja írásba. Még mielőtt elhangozhatna, hagyományos rituálékat kell elvégezni a westminsteri palotában, kezdve a parlament teljes átfésülésével, nehogy megismétlődhessen a katolikusok 1605-ös Gunpowder Plotja, az ún. lőpor-összeesküvés. Ilyen feladat még az uralkodó megérkezése után a királyi palást felöltésén a külön erre a célra kiépített teremben, a felvonuláson a felsőházba, az alsóház tagjainak "beidézésén" a Black Rod ceremóniamester által, akire a választott képviselők előbb rácsapják a nehéz bejárati ajtót és csak három kopogás után engedik be. Ezután indulhatnak el a honatyák, az első sorokban beosztás szerint párba állítva, - kormányfő az ellenzék vezérével, miniszterek árnyék-megfelelőjükkel, stb. - a rájuk trónján várakozó király felé.

A látványos középkori külsőségeket és demokratikus jelképeket lebilincselően vegyítő esemény súlya ezúttal különösen nagy volt, hiszen 1997 óta először fordult elő, hogy munkáspárti rendszer váltott egy hosszú konzervatív hatalmat. A toryk utolsó éveit amúgy is beárnyékolták a Brexit előtti és utáni konfliktusok, a 2016 óta négy kormányfőváltás, a pandémia és az ukrajnai háború nyomán megroggyant gazdaság, a megélhetési válság és a párt szüntelen belső viszálya, a Reform UK szélsőjobboldali párt megerősödése, melyekbe mind belefáradva a vezetést csak 2022 októberében átvett Rishi Sunak a vártnál néhány hónappal korábbra, július 4-re írta ki a számára végzetesnek bizonyult választást.

A brit választók érthető kíváncsisággal várták, milyen törvények kerülnek a következő egy évben az alsóház elé, hogyan tükrözik ezek mindazokat az ígéreteket és fogadalmakat, melyeket a 411 mandátumot hozott munkáspárti program tartalmazott. Sir Keir Starmer számára a legfontosabb kihívást a növekedés biztosítása jelenti, mert az adóemelések kizárása miatt egyedül a gazdasági teljesítmény javításával lehet biztosítani a közszolgáltatások reformját és az élet többi területén is elérni a nagyon remélt újításokat. A király első nagy bejelentése rögtön az volt, hogy "csak a Költségvetési Fegyelem Hivatalának független elemzése alapján lehet lényeges adózási és kiadási változtatásokat foganatosítani", azaz nem fordulhat elő olyan helyzet, mint amikor a 49 napig kormányzott Liz Truss katasztrofális büdzséje teljes pénzügyi összeomláshoz vezetett.

Az előadott 35 törvénytervezet közül talán legfontosabbnak bizonyulhat az építkezési engedélyek liberalizálása, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az önkormányzatok és közösségek lakóházak építése és infrastrukturális beruházások kapcsán legfeljebb azok mikéntjébe szólhatnak bele, de nem akadályozhatják meg az elengedhetetlen fejlesztéseket. E koncepció megvalósítása országosan a zöldterületek rovására történhet csak meg. Rachel Reeves pénzügyminiszter már a kormány első évében másfél millió új lakás felépítésére vállalt kötelezettséget.

Sir Keir Starmer választási kampányának vezérfonala a "változás" és a társadalom jólétének előremozdítása volt. Ennek jegyében kerül majd sor a vonatkozó törvények elfogadása után például a vasút visszaállamosítására úgy, hogy az egyes privát társaságok működési engedélyének lejárta után nem kerül sor annak meghosszabbítására, hanem kártérítés nélkül elveszítik azt. A vasúti közlekedés magas árai, egyben a rengeteg kimaradás és késések miatt sokat szenvedő utazóközönség érdekeinek képviseletére új vállalat jön létre, a Great British Railways, de jól járnak a buszhálózatot használók is, hiszen a király bejelentette az ennek hiányosságait korrigáló törvénytervet, a Better Buses Billt is.

A trónbeszéd több olyan készülő törvényt is említett, melyek a fiatalok védelmét szolgálják. Ezek közé tartozik érdekes módon Rishi Sunak "zászlóshajónak" szánt terve a dohányzás fokozatos betiltására, melyre parlamenti idő hiányában nem kerülhetett sor. A király miniszterei biztosítani fogják az egészségtelen ételek és italok reklámozását. Az állami oktatás színvonalát emeli, hogy a magániskolák áfamentességének megszüntetésével keletkező extra bevételből 6500 új tanárt lehet kiképezni és munkába állítani.

Az alkotmányos kezdeményezések közé tartozik a lordok házának modernizálása, melynek keretében megfosztják jogaiktól az örökletes jogon helyet foglaló főrendeket. A lakosság figyelmét megragadhatja még a szavazati jog előrehozása 16 évre és egy független futball regulációs testület életre hívása. A törvényhozási terv ismertetésével érdemben is beindult az új parlament.