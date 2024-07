Kivezették az EP-ből a szájkosárban üvöltöző, korábban ördögűzést javasló román képviselőnőt

Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke vezettette ki a Strasbourgban ülésező Európai Parlament (EP) tanácskozásáról Diana Sosoacát, a szélsőjobboldali SOS Romania képviselőjét – vette észre a 444 a Politico bejegyzését az X-en. A nem mindennapi jelenet akkor fajult el, amikor az egyébként szájkosarat viselő nő elkezdett üvöltözni a padsorok közül, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság csütörtökön megszavazott elnöke beszédet mondott.

Az elnöki beszédre a pártcsaládok vezetői reagáltak. Az újonc román képviselő Valerie Hayer liberális szónok beszédét szakította meg üvöltözésével. – „Embereket öltél, jogom van beszélni” – harsogta, feltehetően Von der Leyenre utalva.

Nem ez volt az első botránya. Az újjáalakult EP első ülésnapján hagyományos román népviseletben jelent meg. Mirhát, illatos gyantát, valamint egy X. századi női szent ikonját is magával hurcolta, és azt javasolta, hogy papot kéne hívni a törvényhozók felszentelésére és az ördögök elkergetésére.

