Refik Anadol Magyarországon

kiállítás;mesterséges intelligencia;

2024-07-19 14:50:00

A New York-i MOMA, a Las Vegas-i Sphere és a Grammy-gála után a debreceni Modemben látható Refik Anadol műve. A 2010-es évek eleje óta Los Angelesben élő török digitális/újmédia-alkotó, a kortárs művészet, a mesterséges intelligencia (AI) által generált immerzív installációk alkotója először állít ki önállóan hazánkban. Alkotásait repülőterektől koncerttermekig, közterektől világhírű kortárs múzeumokig, az észak-karolinai Charlotte-tól a Velencei Biennálén, Isztambulon és Szöulon keresztül Melbourne-ig a földkerekség számos pontján mutatták már be.

Anadol 2023-ban a Las Vegas-i Sphere-t a világ legnagyobb MI által generált műalkotásává változtatta; ezzel párhuzamosan a művész fényshow-ját a New York-i MOMA közönsége egy évig láthatta, majd az év végén a Grammy-gálán mutatkozott be látványos színpadvilágával, az idén augusztus 3. és 31. között pedig Debrecenbe látogat az alkotása. Refik Anadol Rumi Dreams (Rúmi álmodik) című nagyszabású, 32 négyzetméteres LED-falat igénylő videómunkáját mutatja be a Modem, ami a XIII. században élt Mevlana Dzsalál ad-Dín Rúmi perzsa költő, filozófus, tudós és szúfi misztikus emlékére készült. A kiállítás célja, hogy szemléltesse, miként lehet a digitális és a hagyományos művészetet egymással vegyítve magával ragadó élményt terem­teni.