Elkezdett inkasszálni a NAV, minden pénzt elvesz Iványi Gábor egyesületétől és egyházától

Népszava;

NAV;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;inkasszó;Oltalom Karitatív Egyesület;

2024-07-19 19:56:00

A működésre félretett összegeken túl számláikról leemelték azokat a pályázati pénzeket is, amelyeket konkrét projektekre nyertek el.

A NAV váratlanul elkezdte inkasszálni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola valamennyi intézményi bankszámláját. Nemcsak lenullázta azok egyenlegét, de jelentős tartozást is terhelt rájuk – adta hírül az Iványi Gábor vezette egyház.

A működésre félretett összegeken túl számláikról leemelték azokat a pályázati pénzeket is, amelyeket konkrét projektekre nyertek el. Szegedi iskolájuk például a tornaterem felújítására kapott közel 8 millió forintos pályázati támogatást: ez a pénz is eltűnt a számláról, pedig már el is kezdték a bontási munkálatokat.

Ha érkezne is állami támogatás, az inkasszó miatt a pénz automatikusan a NAV számlájára kerülne. A működés fenntartása források nélkül teljesen ellehetetlenül. A hajléktalanokat ellátó Oltalom Kórház normatívájának inkasszálása a szó szoros értelmében életeket veszélyeztet.

A közlemény felidézi, hogy milyen lépések vezettek a jelenlegi helyzet kialakulásához. A bajok legfőbb forrása, hogy 2011-ben a fideszes többségű parlament – mint kiderült: jogsértő módon – megfosztotta a MET-et korábbi egyházi státuszától, ezzel a költségvetési juttatások jelentős részétől is, és az eredeti státuszt mindmáig nem adta vissza. Az elvonások miatt a MET valóban komoly tartozást halmozott fel. Iványi Gábor rendre elmondja: az állam ennél is többel tartozik nekik, ha helyreállna a törvényes állapot, egyháza helyzete is rendeződne.

A NAV-val és a Belügyminisztériummal folytatott tárgyalások eddig nem vezettek eredményre. Ebben a hónapban már egyáltalán nem érkezett szociális és oktatási normatíva, így nagyságrendben csak a munkabérek 20 százalékát tudták kifizetni a tartalékaikból. Január 1-e és június 30-a között 1,028 milliárd forintot vontak el a normatívából felhalmozott köztartozásunk törlesztésére.

„Mély aggodalommal tölt el minket kiszolgáltatott ellátottjaink és munkatársaink ebben a pillanatban kilátástalannak tűnő jövője. Hatszáz munkavállalónk több ezer, többségében hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű diáknak, hajléktalan, krízisben lévő, illetve idős embernek nyújt pótolhatatlan szolgáltatást” – áll a MET közleményében.

Jelenleg mindössze 12 órányi működési költség áll a rendelkezésükre, a legkisebb támogatás is életmentő számukra.

A MET arra kéri támogatóit, hogy az eddig meghirdetett számlaszámaik helyett ideiglenesen a SZALMASZÁL a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítványt támogassák adományaikkal:

10400140-00033688-00000006 (K&H)

IBAN: HU52 1040 0140 0003 3688 0000 0006

SWIFT/BIC: OKHBHUHB

Azok, akik tehetik, naponta 9-16 óra között személyesen is leadhatják készpénzadományaikat a MET pénztárában, a VIII. kerületi Dankó u. 15-ben. Tartós élelmiszeradományokat is köszönettel fogadnak a Dankó u. 11. portáján.