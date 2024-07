Külföldre ment a kisfiút felrúgó karateedző, mindenhonnan kizárták, egyik volt tanítványa nemi erőszakkal vádolja

nepszava.hu;

áldozatok;Szolnok;nyomozás;kalandpark;nemi erőszak;feljelentések;karatemester;megfosztás;

2024-07-19 22:45:00

Orbán Viktor kifakadása nyomán a Magyar Karate Szakszövetség megfosztotta címeitől Agócs Tibort, egyesületét pedig kizárta soraiból. Eközben a gyermekbántalmazó volt barátnője és mind több tanítványa beszélt a férfi korábbi bántalmazásairól, sőt nemi erőszakról is.

A garázdaság vétségének elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfi jelenleg külföldön tartózkodik, ezért gyanúsítotti kihallgatására eddig nem kerülhetett sor – írja az Index a a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján Agócs Tiborról. A férfi, a Yakuzák SE volt elnöke, ahogy arról mi is hírt adtunk, nemrég a szolnoki kalandparkban egy gyerekcsoport felügyelőjeként felrúgott egy kisfiút, aki megpördült a levegőben és a fejére esett. A mindeddig karateedzőként is tevékenykedő férfi után egyszerűen elsétált és otthagyta a földön fekvő gyermeket. Miután az ügy nyilvánosságra került lemondott, de azóta még több eset került nyilvánosságra, korábbi erőszakos cselekedeteiről, amelyek alapján újabb feljelentés is született.

A szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazásról Orbán Viktor kormányfő is beszélt a Kossuth Rádiónak adott pénteki interjújábanában. – Elviselhetetlen, tűrhetetlen és következményekért kiált. Aki a gyermektábort működteti, az tartozik felelősséggel a szülők felé, a kormánynak pedig az a dolga, hogy olyan emberek, akik ennek a felelősségnek nem tudnak megfelelni, ne szervezhessenek tábort – fogalmazott a miniszterelnök. Nyilatkozata után nem kellett sokat várni, az illetékesek már intézkedtek is. Az RTL Híradóval Tahon Róbert, a Magyar Karate Szakszövetség főtitkára azt mondta, „mögöttes felelősként” lépett, a Yakuzák SE karatetábort ezek után nem szervezhet, az egyesületet ki is zárták, Agócs Tibort pedig megfosztották dan-fokozatától, és a karatemesteri cím viselésétől is. A szövetség a botrány után eltiltotta az edzőt, és fegyelmit indított ellene, ami feltehetőleg mostani bejelentéssel lezárult.

Ugyancsak az RTL Híradónak nyilatkozott Agócs Tibor volt barátnője és egykori tanítványa, aki 19 éves volt, amikor a párkapcsolatba lépett a nála 21 évvel idősebb férfival. Ő arról beszélt, hogy a karateedző eleinte „csak lelkileg bántalmazta: kimosta az agyát, elidegenítette családjától, kontrollálta az öltözködését”, később pedig fizikailag is bántotta, ütötte-rúgta őt, miután a fejébe vette, hogy a barátnője.

A TV2 Tények kamerája elé állt egy másik nő, Nádasi Adrienn is, aki azt állítja, hogy Agócs Tibor megerőszakolta. Az eset 17 évvel ezelőtt történt, akkor a férfi neki is az edzője volt. Előfordult, hogy halálosan megfenyegette az aktus után. Ha nem ellenkeztél volna, akkor ez nem így történik, és akkor ezt te élvezed. Ha ezt bárkinek elmondod, nyilvánosságra hozod, megöllek – mondta állítólag a férfi. Nádasi Adrienn a most történtek után feljelentette a rendőrségen Agócs Tibort .

A TV2-nek névtelenül nyilatkozók szerint a most 56 éves férfi több tizenéves lányt is megerőszakolhatott., de a riportban Agócs Tibor több fiú tanítványa is hasonló megalázásokról, bántalmazásokról számolt be. – Odajött hozzám, és azt mondta többieknek, ezért ne legyen hosszú hajatok, azzal megragadta a hajamat, lerántott a földre és elkezdett húzni a padlón – mesélte egyikük.

A jászberényi képviselő-testület csütörtöki ülésén egyhangú döntéssel visszavonta Agócs Tibortól korábban a várostól kapott kitüntetését, amelyről Budai Lóránt polgármester azt nyilatkozta, hogy a férfi szolnoki cselekedetével méltatlanná vált rá.