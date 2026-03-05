A polgármester a szervezet gazdálkodása, teljesítés nélküli kifizetések járműeladások és -bérlések, jutalmazások miatt tett feljelentéseket hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával.
A Demokratikus Koalíció azt kérdezi a Pintér Sándortól, hogy lehetséges ez.
Az ügyben Tóth Bertalan (MSZP) érdeklődött a legfőbb ügyésznél korábbi feljelentése sorsáról. Annak középpontjában a 17 milliárdos tranzakcióhoz kapcsolódó, további ötmilliárd forintos, az ellenzéki politikus szerint jogtalan kifizetés áll.
A Tisza Párt elnöke módfelett érdekesnek tartja, hogy az általa korrupciós, illetve zsarolási ügyekben tett feljelentések nyomán nem hallgatták őt, ráadásul tanúkat sem idéztek be.
Eredetileg ma lett volna a sajtótájékoztató, de nem tartózkodik Budapesten, úgyhogy holnapra halasztotta.
Orbán Viktor kifakadása nyomán a Magyar Karate Szakszövetség megfosztotta címeitől Agócs Tibort, egyesületét pedig kizárta soraiból. Eközben a gyermekbántalmazó volt barátnője és mind több tanítványa beszélt a férfi korábbi bántalmazásairól, sőt nemi erőszakról is.
Olimpiai bajnokunk tavaly nyárig a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára volt. Itthon a pénzügyi visszaélésekkel vádolt, alig egy hónapja lemondott elnökkel, Kurtucz Csabával szállhat ringbe a posztért.
Az illetőt azért keresték, mert a bíróság a tartózkodási helyének megállapítását kérte.
Magyarországot sokan a feljelentők országának tartják, 2014-ben 37 ezer különböző témájú feljelentés történt - mondta az InfoRádióban Szöőr Anna.
Feljelentésekre készül az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) két lungo dromos képviselője. Vajda László és Lakatos Oszkár. Pénteki budapesti sajtótájékoztatójukon azt mondták, hogy több szabálytalanságot is tapasztaltak a testületnél. Lakatos Oszkár közölte: a RomNet portál szerdai cikke szerint a Balogh János (Magyarországi Cigányok Országos Fóruma - MCF) ORÖ-elnökhöz "hű képviselők" 450 ezer forintos szerződést kapnak irodafenntartás címén, februártól pedig 200 ezer forint megbízási díjat, mentori szerződés alapján.
Személye szabták az Országos Vízügyi Főigazgatóság 9,9 milliárdos, gyorsított eljárású gátépítési pályázatát, melyet Mészáros Lőrinc konzorciuma versenytársak nélkül nyert el - gyanítja a PM. Barabás Richárd önkormányzati képviselő elmondta, a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulnak az üggyel.
Mintegy négyszáz feljelentés érkezett a Kun-Mediátor-üggyel kapcsolatban eddig a nyomozás során, de ez a szám folyamatosan növekszik - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt több feljelentést tettek a Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.-nél, és számos embernek felmondtak - közölte a Földművelésügyi Minisztérium pénteken.
Az úgynevezett közérdekű bejelentések száma, amelyeknek majdnem a felét névvel, címmel vállalják, 2011-ben még a harminc ezret sem érte el, tavaly pedig már meghaladta a 37 és fél ezret, vagyis több mint százat naponta - írta csütörtöki számában a Világgazdaság.