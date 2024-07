„Nem kell megcsalnunk a társainkat, ez a poliamoria lényege”

Sári Edina;

párkapcsolat;pszichológia;poliamoria;többszerelműség;

2024-07-20 06:15:00

Nem mosható össze a poligámiával, nem keverendő össze a kommuna fogalmával, ezenkívül a megcsalás sem a szinonimája – mi az? A poliamor életközösség. Siewert András húszévnyi monogám párkapcsolat után vágott bele a másfajta életformába. Az azóta eltelt tíz évben keresztülment egy hosszú fejlődési folyamaton, közben négy éven át volt részese egy érzelmi alapú együttélési kísérletnek. „Mint minden emberi kapcsolatnak, a többszerelmű kapcsolati hálónak is a kommunikáció az alfája és az omegája” – állítja a pszichológiával foglalkozó szakember, aki a Visszhangnak mesélt tapasztalatairól.

– Mit kell és érdemes tudni a poliamoriáról?

– A kifejezés magyar nyelvű változata a többszerelműség. A monogámiával ellentétben egyszerre kettőnél több ember intim kapcsolatáról van szó, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy azok minden esetben szexuális jellegűek is, mert elsősorban érzelmi kapcsolódást jelent, ami lehet akár plátói is. Az én életemben is volt arra példa, hogy a meglévő, „klasszikus” kapcsolataim mellett nyolc évig volt egy plátói szerelmem. Ez egy konszenzusos kapcsolati forma, ami minden szereplő tudomásával és egyetértésével jön létre. Aki párkapcsolatban él, és mellette titokban randizik, az nem poliamor. Ez a nagyon rövid elméleti esszenciája, a gyakorlat pedig már annyira sokszínű és sokféle, mint bármilyen monogám kapcsolat működése.

A személyes kapcsolódásom akkor kezdődött, amikor mintegy húszévnyi monogám párkapcsolat után hiányérzetem támadt. Véletlenül sodródtam egy lány mellé, aki úgy fogalmazta meg a véleményét a szerelemről, hogy az olyan, mint egy pillangó, amelyik mindig más virágra száll. Amilyen szép volt a gondolat számomra, annyira nehéz volt kitapasztalni, hogyan valósulhatna meg ez a gyakorlatban, hogyan kellene ebbe belevágni.

Monogám szemléletmódú társadalomban élünk, amelyben szinte mindenki félrelép, hiszen ez az általánosan elfogadott megoldásunk arra, ha valaki már nem érzi jól magát egy párkapcsolatban, szűknek érzi annak kereteit, de mégsem akar belőle kilépni. Engem ebben a legjobban a nyílt és őszinte kommunikáció hiánya zavar, az, hogy természetessé válik a hazugság. Azt mondom a páromnak, szeretlek, percekkel később pedig félrevonulva egy titkos sms-t írok egy másik nőnek, hogy nagyon várom veled az estét. Ez számomra szinte skizoid kommunikáció, meghasonulok tőle.