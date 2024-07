Megszólalt a karateedző, aki felrúgott egy kisfiút, mindenkitől bocsánatot kér, áll a felelősségre vonás elé

Á. Z.;

Utóbbi azért is figyelemre méltó, mert az egyik volt tanítványa és barátnője nemi erőszakkal vádolja.

Tisztában van a tette súlyával Agócs Tibor, az a karateedző, akire egy messzire visszhangzó mozdulattal nemrég felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit az ATV Híradó érte utol. Azt mondta, mindenkitől bocsánatot kér, jelenleg előre tervezett vakáción vesz részt a családjával, a visszatérésekor pedig áll a felelősségre vonás elé. – Olyan súlyos cselekedetet hajtottam végre, amely szégyent hozott a sporttársadalomra, éppen ezért eltávolodom ettől a világtól örökre – mondta, ami egy kicsit késő bánatnak számít, Tahon Róbert, a Magyar Karate Szakszövetség főtitkára ugyanis pénteken már bejelentette, hogy a „mögöttes felelősként” lépett, Agócs Tibort megfosztották dan-fokozatától és a karatemesteri cím viselésétől, az egyesületét, a Yakuzák SE-t pedig kizárták a szervezetből.

Agócs Tibor egyébként azt állítja, hogy a visszatérése után találkozni fog a felrúgott kisfiúval, akinek az édesanyja belement abba, hogy személyesen az áldozattól is bocsánatot kérjen. Hamarosan találkozni fog velük – árulta el.

Ami a felelősséget illeti, azt Agócs Tibornak nem csak a kisfiú felrúgásálért kell vállalnia , a botrány kitörése után legalábbis az egyik volt tanítványa és barátnője a most történtek után feljelentést tett ellene nemi erőszak miatt. Nádasi Adrienn azt állítja, hogy az eset 17 évvel ezelőtt történt, amikor a férfi neki is az edzője volt. Előfordult, hogy Agócs Tibor halálosan megfenyegette az aktus után. – Ha nem ellenkeztél volna, akkor ez nem így történik, és akkor ezt te élvezed. Ha ezt bárkinek elmondod, nyilvánosságra hozod, megöllek – mondta állítólag a férfi. Nyilatkozott egy másik volt barátnője és egykori tanítványa, aki 19 éves volt, amikor a párkapcsolatba lépett a nála 21 évvel idősebb férfival. Ő arról beszélt, hogy a karateedző eleinte „csak lelkileg bántalmazta: kimosta az agyát, elidegenítette családjától, kontrollálta az öltözködését”, később pedig fizikailag is bántotta, ütötte-rúgta őt, miután a fejébe vette, hogy a barátnője megcsalja.

Agócs Tibor 24 éven át vezette a Yakuzák SE nevű karateklubot, amelynek több mint ezer tagja volt. 2020-ban a férfit Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért életműdíjjal tüntették ki, ezt akkor Novák Katalin adta át neki akkor még család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként. Ha a kisfiú felrúgásának az ügyében bűnösnek találják, súlyos testi sértés kísérlete miatt 3 évig terjedő, kiskorú veszélyeztetése miatt 5 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.