Megsértődött az osztrák FPÖ Manfred Weberre, aki azt mondta, hogy a pártot Oroszország finanszírozza

Rónay Tamás;

Oroszország;FPÖ;Manfred Weber;sértődés;

2024-07-22 13:52:00

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely az Európai Parlamentben a Fideszhez hasonlóan a Patrióták Európáért szélsőjobboldali frakció tagja, felszólította az Európai Néppárt (EPP) vezetőjét, Manfred Webert, hogy vonja vissza a kijelentéseit, amely szerint a pártot a Kreml finanszírozza és pénzt kapott Oroszországtól. Az FPÖ polgári peres eljárást is kezdeményezett ebben az ügyben.

Ezt Christoph Völk, a párt jogásza indította Manfred Weberrel szemben. A német konzervatív politikus, aki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) csúcsjelöltje volt a június elején megrendezett európai választásokon, június 12-én Markus Lanz német moderátor televíziós műsorában állította ezt az osztrák szélsőjobboldali politikai erőről.

A műsorban arról volt szó, mely pártok támogathatják Ursula von der Leyen újraválasztását az Európai Bizottság elnöki tisztségre az EP-ben. Lanz azt akarta megtudni Webertől, hogy a szabadságpárti delegációból terveznek-e szavazatokat gyűjteni. Erre azt válaszolta, hogy természetesen nem, mert az FPÖ-t Oroszország finanszírozza, és egyértelműen azt mondja, hogy Ukrajnát nem szabad segíteni.

Az FPÖ azonban úgy ítélte meg, hogy Manfred Weber ezzel a párt becsületébe gázolt. A Herbert Kickl egykori belügyminiszter vezette tömörülés szerint az állítás hamis, és azt sugallja, hogy az FPÖ nem a választói akarat, hanem az Oroszországból érkező iránymutatások alapján politizál – szerepel a Der Standard osztrák napilap által rendelkezésére álló keresetlevélben. Az állítás emellett a párt jó hírnevét is sérti, mert ronthatja annak megítélését a társadalom szemében. Webernek ezért a jövőben tartózkodnia kell a kijelentésektől, és vissza kell vonnia azokat, hangzik az FPÖ dokumentuma.

A Der Standard megkereste Weber hivatalát arra, miként reagál az FPÖ panaszára, de nem érkezett válasz. Az elmúlt hónapokban egyébként az FPÖ sikerrel járt, amikor hasonló eljárásokat indított az osztrák szociáldemokraták és az Osztrák Néppárt ugyanilyen tartalmú vádjaira. Ezért mind az SPÖ-nek és az ÖVP-nek vissza kellett vonnia az FPÖ-re vonatkozó kijelentéseket.

A vádak fő oka a New Lines amerikai hírmagazin vizsgálata volt, amely Konsztantyin Malofejev orosz oligarcha köréből származó dokumentumokra támaszkodott. Ebben hírek szerint az állt, hogy az osztrák parlamentbe való jelentkezést 20 ezer és a bekerülés esetén további 15 ezer euróval honorálja. Nem lehet azonban megállapítani, hogy ezt a pénzt valaha is kifizették-e; az FPÖ ezt tagadta. – Az Oroszországgal kapcsolatos vádakkal kapcsolatos valamennyi eljárás jogerősen lezárult az FPÖ és tisztségviselői javára. Bízunk benne, hogy Manfred Weber is vissza kell vonnia az FPÖ elleni botrányos vádjait – jelentette ki Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára.