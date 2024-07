Békemisszió 5.0

Gál Mária;

Orbán Viktor;Tusványos;békemisszió;

2024-07-22 06:00:00

Szombaton Tusnádfürdőn, a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, vagy ahogy mindenki ismeri, Tusványoson folytatódik a magyar miniszterelnök immár világhírűvé lett békemisszió­ja. Hogy mitől válik békemisszióvá egy olyan tábor, amelynek hosszú évek óta az az elsődleges rendeltetése, hogy az Olt-parti fenyvesek övezte festői környezetben magyar közpénzből zavartalan egyhetes pihenést biztosítson a budapesti kormányzati tisztségviselőknek és határon túli partnereiknek, majd az esemény fénypontjaként „a nemzet miniszterelnöke” rendre előadhassa zavaros és botrányos vízióit?

Sehogy, nyilván, de ez nem számít. A rezsicsökkentés sem volt tényleges rezsicsökkentés, hosszú éveken át jóval többet fizettünk az energiahordozókért, mint mások, akiket nem védtek meg kormányaik az ingadozó piaci árfolyamoktól. A fél ország mégis hitt benne, mint ahogy abban is, hogy a kormánynak ezt a rezsicsökkentést kell megvédenie a Soros György és a genderlobbi dollárjaival kitömött gonosz brüsszeli balliberális bürokraták ármánykodásaival szemben. Persze csak az­után, mi­után már biztosították, hogy minden magyar kisfiú fiú, minden kislány pedig mindörökre lány maradhasson.

Magyarország tekintélyes része, az, amely hatalomban tartja ezt a szélsőjobb, korrupt és hazug kormányzatot, már réges-régen egy alternatív valóságban él, egy a kormánypropaganda boszorkánykonyhájában létrehozott buborékban, amelybe még véletlenül sem szivárog be a való világ.

Mert ha annak bár egy kis töredéke beszivárgott volna, akkor tudatosult volna bennük, hogy a nagysághoz kevés a „merjünk nagyok lenni” meghirdetése, ahhoz tényleg szükség lenne valamire – például erkölcsi nagyságra, ha már katonai, gazdasági nagyság nem jutott nekünk. Rádöbbennének, hogy legfeljebb átmeneti békét hozhat az, ha rávesszük – vagy a támogatás megvonásával rákényszerítjük – a megtámadottat, hogy az agresszor feltételei mentén kapituláljon, hiszen az emberiség történelmének mögöttünk lévő néhány ezer éve bizonyítja, hogy a hódítók még sosem álltak meg maguktól az első győzelemnél. Kivétel nincs, miért lenne az épp Putyin?

De ha a propagandagyár ráállt erre, márpedig ráállt, akkor Tusványos békemisszió lesz, ha a fene fenét eszik is. Magyar–román béke nem lehet belőle, mert román politikus az idén sem lesz ott a magyar–román párbeszéd színhelyeként induló táborban. Azt mondják, azért, mert ma már a magyar–magyar párbeszéd terepévé vált Tusványos, de aki az utóbbi években betette oda a lábát, az láthatta, hogy ez is kamu. Párbeszédhez ugyanis a másik oldal is kellene…

De sebaj. Ha világbéke vagy magyar–román történelmi megbékélés nem is lesz Tusványosnak köszönhetően, a magyar–magyar megbékélésre még van esély, hiszen évek óta ezért folyik a békeharc a székely fenyvesek alatt. Eddig csak politikus volt a miniszterelnök, most már misszionárius is. Ebbéli minőségében kezdhetné például azzal, hogy „bocsánat az évek során itt elhangzottakért”, és akkor tényleg új fejezetet nyithatna a magyar–magyar párbeszédben és közhangulatban.