Ömlik a pénz a demokratákhoz Joe Biden visszalépése után

Szélesre nyíltak az adományozói pénztárcák azután, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke vasárnap bejelentette, hogy nem indul újra egy második ciklusért, és az alelnökét, Kamala Harrist támogatja a 2024. november 5-én tartandó amerikai elnökválasztáson. Csak a Demokrata Párthoz közeli politikai akciócsoport, a ActBlue körülbelül 60 millió dollárt gyűjtött a visszalépés bejelentése utáni 9 órában, ami nem csak ennek a kampánynak a rekordja, ha ilyen lendülettel folytatódik, 24 óra alatt megdönthet minden eddigi adományozói csúcsot is.

In the last nine hours online donations to the Harris presidential campaign have reached around $60 million. The haul for the first 24 hours is going to be an extraordinary number, surely record-setting.