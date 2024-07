Istenkáromlás Bayreuth-ban: bírálatok össztüzébe került a német kulturális miniszter

Rónay Tamás;

Németország;Wagner;Bayreuth;Bayreuthi Ünnepi Játékok;Claudia Roth;

2024-07-23 08:42:00

Nem aratott osztatlan lelkesedést Claudia Roth, amikor arra tett javaslatot, hogy a világhírű ünnepi játékokon ne csak Wagner műveit adják elő.

Komoly bírálatokat váltott ki Claudia Roth német kulturális miniszter azzal, hogy úgy véli, más zeneszerzők felé is nyitnia kellene a bayreuthi fesztiválnak. A tárcavezető a felvetésért kapott hideget-meleget. Egyesek félkegyelműnek nevezték, mások szentségtöréssel, sőt egyenesen istenkáromlással vádolták.

A csütörtökön kezdődő bayreuthi játékokat Wagner-ünnepnek is nevezik. A fesztivál létrehozásának gondolata magától a komponistától származik. Olyan színházat kívánt létrehozni, ahol nem csak zeneszerzőként, hanem szövegíróként, dramaturgként és művészeti vezetőként is megvalósíthatja elképzeléseit. 1871-ben Bayreuth mellett döntött, majd 1872 februárjában megalapította az esemény igazgatótanácsát. A fesztivált 1876-tól kezdődően rendezték meg időnként, 1951 óta pedig minden évben sort kerítenek rá. A rendezvénysorozatot kizárólag Wagner tíz utolsó operájának szentelik. Igaz, Beethoven IX. szimfóniáját is több ízben adták elő a Zöld Dombon lévő Festspielhausban. Ez azonban azért nem számít istenkáromlásnak, mert a művet Richard Wagner vezényelte 1872. május 22-én a bayreuthi Operaházban a Festspielhaus alapkőletétele alkalmából.

Bayreuthban fellépni különleges kiváltságnak számít, de a gázsi sokáig kifejezetten alacsony volt. Várnay Asztrid 2006-ban elhunyt Svédországban született, magyar származású amerikai énekesnő például ezt mondta: „Bayreuthban dolgoznak az emberek, de mi máshol keressük a pénzt.” Ez az elv Richard Wagnerig nyúlik vissza, aki egy ízben kijelentette:

„Az énekesek és zenészek csak kompenzációt kapnak tőlem, fizetséget nem. Aki nem becsületből és lelkesedésből jön hozzám, azt ott hagyom, ahol van.”

Az alapító szigorú előírásán később azért enyhítettek. Míg az 1950-es évek elején a személyi jellegű költségek a teljes költségvetés alig 50 százalékát tették ki, az 1970-es években már 78–80 százalékot költöttek erre, ami megfelel más nagy színházak vagy fesztiválok szintjének.

A Bayreuthi Ünnepi Játékokon évente legfeljebb 32 előadásra kerül sor. Éppen úgy, mint Richard Wagner idejében, az előadások délután kezdődnek, a felvonások között egyórás szüneteket tartanak, ami érthető Wagner műveinek időtartama és összetettsége miatt. Az előadásokra évtizedeken át már jó előre elkeltek a belépők. Miközben mintegy 58 ezer néző láthatja a Wagner-művek előadását, előfordult olyan esztendő is, amikor félmilliós jegyigénylés futott be a szervezőkhöz. Ma már azért ekkora népszerűség nem övezi. Más fesztiválokhoz képest egyébként Bayreuth-ban valamivel alacsonyabb a belépők ára.

A bayreuthi fesztivál tehát elválaszthatatlannak tűnik Wagnertől. Ezért is keltettek felzúdulást Claudia Roth kulturális miniszter elképzelései.

„Engelbert Humperdinck meseoperája, a Jancsi és Juliska jár a fejemben. A mű a Wagner-hagyománynak köszönhetően születhetett meg. S akad még jó néhány hasonló mű”

– mutatott rá Roth a Mediengruppe Bayern lapcsaládnak adott interjújában. Hozzátette, a fesztiválnak jobban kellene nyitnia a fiatalabb közönség felé.

Roth a tervezett változtatásokat azzal indokolta, hogy csökken az érdeklődés az ünnepi játékok iránt, már nem számít ereklyének egy-egy nehezen megszerzett belépő. „A fesztivál már nem megy magától úgy, mint régen, amikor esetenként éveket kellett várni arra, hogy jegyet kapjon az ember” – folytatta Roth. Ugyanakkor Hubertus Herrmann, a fesztivál szóvivője a dpa hírügynökségnek elmondta, az idei Bayreuthi Ünnepi Játékokra már minden jegy elkelt, csak az augusztus 14-i Parsifal előadásra maradt néhány belépő.

Roth felvetésével éles politikai bírálatokat váltott ki. Bajorország nem járulna hozzá a fesztivál kuratóriumának szükséges alapszabály-módosításához, jelentette ki Markus Blume bajor kulturális miniszter, a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Mediengruppe Bayern lapcsaládnak:

„Az alapszabály egyértelmű, és nincs is szükség módosításra. Bajorország ebbe nem egyezne bele. Wagner az, amiből Bayreuth él”

– hangoztatta. Blume hangsúlyozta, hogy a fesztivál modernizálásának lehetőségét új formátumokban, izgalmas produkciókban és zenei kiválóságban látja – de nem a repertoár bővítésében: „Az emberek azért jönnek Bayreuthba, mert ott páratlanul zseniális előadásokon hallhatják Wagnert”. Szerinte „Roth asszony nem értette meg Bayreuth mítoszát”. Az igazsághoz azért hozzátartozik: Blume pártja, a CSU szövetségi szinten ellenzékben van, a Zöldek viszont Olaf Scholz kormánykoalíciójának tagjai.

Hogy Roth gondolatébresztő impulzusának milyen következményei lehetnek a jövő fesztiváljára nézve, és lesznek-e egyáltalán, azt tehát nem tudni. Kétségtelen, hogy az utóbbi években akadtak gondok a fesztivállal, többen lemondták a felkérést, ami egykor szintén elképzelhetetlen lett volna. Most azonban Katharina Wagner fesztiváligazgató komoly támogatásnak örvend: idén több nő ül fontos pozíciókban, mint valaha, három női karmester vezeti a zenekart. A Nibelung gyűrűje című négyrészes mamutműhöz Simone Youngot sikerült szerződtetni karmesternek. Őt igazi „Wagner-értőként” ismerik. Az ukrán karmester, Okszana Liniv már negyedik éve tűnik fel a Zöld Dombon A bolygó Hollandi zenei vezetőjeként. Nathalie Stutzmann pedig másodízben vezényli a Tannhäusert.

A fesztivál július 24-én nyílik egy szabadtéri eseménnyel, majd a hagyománynak megfelelően július 25-én veszi kezdetét a Trisztán és Izolda új produkciójával. A művet az izlandi Thorleifur Örn Arnarsson rendezi és Szemjon Bicskov vezényli.

Infó: Bayreuth Fesztivál, július 24. - augusztus 27.