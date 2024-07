A Ferencváros új edzője energikus futballt vár a keddi BL-selejtezőben

MTI-Népszava;

Ferencváros;labdarúgás;Bajnokok Ligája-selejtező;Pascal Jansen;

2024-07-22 19:13:00

Cristian Ramírez nem akar a KÍ Klaksvík elleni fiaskóval foglalkozni.

Pascal Jansen vezetőedző energikus futballt vár kedden a Ferencváros labdarúgócsapatától a The New Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtezőben.

„Az energikus futballt kedvelem, ezt szeretném viszontlátni, ez az alapja a futballfilozófiámnak. A szurkolók energiájáról példát vehetünk és azt fel is kell használnunk. A támadó futball híve vagyok, de a labda nélküli játékban nagyon fegyelmezettnek kell lenni, hogy gyorsan vissza tudjuk szerezni a játékszert”

- mondta a hétfői sajtótájékoztatón a holland szakember. Szerinte ennek a szemléletnek az átadása egy folyamat, de amikor a vezetőség először meghívta Budapestre, akkor hasonló energiát érzett.

Az 51 éves tréner elitklubnak nevezte a Ferencvárost és ennek megfelelő játékot és hozzáállást vár a futballistáitól, mint fogalmazott, ez felelősséggel jár a pályán és a pályán kívül egyaránt. Úgy vélte, a játékosok sokat dolgoztak, hogy megértsék és alkalmazkodjanak az elképzeléseihez.

„Szerencsés vagyok, hogy volt negyven napom megismerni mindenkit, ami nagyon fontos, amikor az ember egy új országban egy új klubhoz kerül. Készen állunk az első meccsre, de húsz napnak is elégnek kellett volna lennie ehhez” - jelentette ki Jansen. „Ahogyan az öltözőben is leszögeztem az első napon, nem gondolok más meccsre, sem bajnokságra, sem a következő körre, csakis erre”. Jansen szerint a walesi rivális direkt futballt játszik, de az majd kedden derül ki, hogy képes-e a Ferencváros ellen is hatékonyan alkalmazni.

„Minden edzőnek más a stílusa, máshogy látja a meccset. Nekünk, játékosoknak tiszteletben kell tartanunk a döntését, a szemléletét, és alkalmazkodnunk kell az elképzeléseihez. Nekem személy szerint tetszik az elvégzett munka, de nem akarom összehasonlítani korábbi időszakokkal. Az a fontos, hogy a stáb és a keret egységet alkot” - mondta Cristian Ramírez, aki szerint a tavalyi, KÍ Klaksvík elleni fiaskóval felesleges foglalkozni, mert a mában kell élni és a jelenre kell koncentrálni.

Az ecuadori védő kifejtette, jó volt a felkészülés és mindkét edzőtábor, ezért a csapaton belül száz százalékig pozitív a légkör.

„Kemény meccs lesz, de erre készültünk, így készen állunk. Számunkra felér egy döntővel, csak erre fókuszálunk, megfelelően kielemeztük őket, az új játékosaink pedig remekül beilleszkedtek”

- fogalmazott a 29 éves futballista, aki a hosszú holtszezont a családjával Ecuadorban töltötte a feltöltődés érdekében, de már várta az új idény rajtját.

A keddi összecsapást az M4 Sport 20 órától élőben közvetíti.