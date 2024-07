Telefonszigor az iskolában: tavaly még mást akart a belügy

Juhász Dániel;

2024-07-23 10:06:00

Bár a kormány tavaly még tagadta, hogy központilag szabályozná a mobilok tantermi használatát, most mégis hasonlóra készül, igaz, viszonylag nagy mozgásteret hagy az iskoláknak, tanároknak. Az új szabályozás fogadtatása ellentmondásos a szakmában.

– Nem lesznek kitiltva a mobil- és okostelefonok és más elektronikai eszközök a magyar iskolákból szeptembertől, azokat továbbra is használhatják majd a diákok, de csak a pedagógusok engedélyével és meghatározott célokra – mondták a Népszavának nyilatkozó szakértők, miután a múlt héten több híradásban is megjelent, hogy a következő tanévtől a kormány kitiltaná a mobiltelefonokat az oktatási intézményekből.

Az erről szóló rendelet-tervezet, amelyet július 18-án bocsátottak társadalmi egyeztetésre, tiltott és korlátozottan használható tárgyakra vonatkozik, az elektronikai eszközök utóbbiba tartoznak, míg a tiltott tárgyak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök. A tervezet szerint például az okostelefonok használatát engedélyezhetik a tanárok, iskolaigazgatók, de az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzíteni kell a használat célját és időtartamát (tanóra, foglalkozás, tanítási év).

– Vagyis a pedagógusok egy néhány perces adminisztratív munkával akár egész tanévre is engedélyt adhatnak, hogy a diákok továbbra is maguknál tarthassák a telefonjaikat. Igaz, ha ez nem történik meg, a mobilokat is le kell majd adni a tanórák megkezdése előtt

– nyilatkozta lapunknak a Szülői Hang Közösség képviselője. Miklós György egyébként nem tartja „botrányosnak” a tervezetet, szerinte is szükség van arra, hogy az okoseszközöket csak ellenőrzötten használhassák a diákok, különös tekintettel az általános iskolás korosztályra. Rámutatott: a digitális eszközök iskolai használatának pozitívumai és negatívumai is vannak, sok szempontot kell figyelembe venni, a szabályok kidolgozásánál ezeket „egyszerre kell mérlegre tenni”.

– A mobiltelefonok nem kerültek tiltólistára, de a XXI. században akkor is nonszensz, hogy az iskolai használatukat központilag kell korlátozni. Nem nagyon látjuk értelmét a rendelet-tervezetnek, az iskolák a saját házirendjükben eddig szabályozhatták, milyen keretek között lehet használni ezeket az eszközöket – erről Tóth Tünde, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke beszélt lapunknak.

Szerinte az oktatásirányításnak inkább azon kellene fáradoznia, hogy olyan tanterveket és módszertanokat dolgozzanak ki, amelyekben fontos szerepük van a digitális eszközöknek is.

Hozzátette: bár a Covid-időszak alatt történtek előrelépések, ez a pedagógusoktól függött és változó, hogy a digitális eszközök használata hol és mennyire épült be a helyi tanrendbe.

Az iskolai mobiltelefon-használat korlátozásáról egyébként már tavaly októberben jelentek meg hírek, de a köznevelésért felelős Belügyminisztérium (BM) akkor tagadta, hogy központi szabályozásra készülnének. Az Index megkeresésére akkor azt írták, a mobiltelefon „a mindennapi élet szerves része, és ez alól az iskolai környezet sem kivétel”, a köznevelési intézmények pedig a saját házirendjükben dönthetnek a digitális mobil eszközök tanórai és azon kívüli használatáról. Érdeklődtünk a BM-nél, miért tartották mégis szükségesnek, hogy központilag korlátozzák az iskolai mobiltelefon-használatot. Válaszukban azt írták,

a kormány digitális konzultációt folytatott, amelyben a tanárok és igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobilhasználat szabályozását, mert a mobil eltereli a diákok figyelmét.

– Amennyiben a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor a tanár engedélyével bevihetik azt a tanórára is. Amikor tehát az okoseszköz a tanulást szolgálja, akkor a diákok használhatják, de amikor a tanulást akadályozza, akkor nem – közölték. Hozzátették: a magyar tudományos kutatások mellet az UNESCO és az ENSZ kutatásai is igazolják, hogy a túlzott mobiltelefon-használat csökkenti az oktatási teljesítményt. Emlékeztettek arra is, hogy Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Anglia már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából, ez a lépés pedig az iskolai internetes zaklatások, cyber-bullying esetek számát is csökkenti.