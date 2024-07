Iványi Gáboréknak fél napi működésre elegendő pénzük maradt

Á. B.;

Iványi Gábor;keresztényüldözés;Oltalom Karitatív Egyesület;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2024-07-22 19:49:00

Úgy tűnik, végjátékához közeledik a több mint egy évtizede zajló kormányzati bosszúhadjárat.

„Ami most a legfájóbb, az az, hogy emberek szájából veszik ki a kenyeret, a gyógyszert, a gyerekek jövőjét teszik reménytelenné, idős emberek sorsával játszanak” - mondta el a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetője az RTL híradójának.

Iványi Gábort annak kapcsán keresték meg, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) váratlanul inkasszálni kezdte a MET, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola valamennyi intézményi bankszámláját. Nemcsak lenullázta azok egyenlegét, de jelentős tartozást is terhelt rájuk, s így működésük is teljesen ellehetetlenül.

A szervezet vezetője közölte, hogy még egy fél napot tudnak működni, s már azt is egy hihetetlen csodának nevezte, hogy ebben a hónapban minden munkavállalónak 65 ezer forintot tudott adni. Hozzátette, hogy az adóhatóság idén 1,3 milliárd forintot vont el tőlük. Iványi Gábor azt mondta, a köztartozások azért gyűltek össze, mert a magyar állam több milliárd forinttal tartozik a MET-nek az elvégzett állami feladatokért. Folyamatosan próbál egyeztetni a Belügyminisztériummal, hogy közösen találjanak megoldást. Azt mondja, hétfőn is írt levelet Pintér Sándornak.

„Mondják ki, hogyha ők vállalni akarják annak a felelősségét, hogy emberek nem esznek, meghalnak, mert nem kapnak gyógyítást”

- fogalmazott.

A csatorna kereste az ügyben a Belügyminisztériumot is, de a tárcától nem érkezett válasz.