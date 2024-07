Magyar Péter jövő héten találkozik Karácsony Gergellyel, bár nincs sok kedve hozzá

Á. B.;

Karácsony Gergely;Radnai Márk;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-07-22 19:55:00

A Tisza Párt elnöke szerint Radnai Márk karaktergyilkosság áldozata lett.

Jövő héten egyeztet egymással Magyar Péter és Karácsony Gergely. Mindezt a Tisza Párt elnöke közölte a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában, hétfőn.

Magyar Péter jelezte, nincsen sok kedve a találkozóhoz azt követően, hogy vasárnap a főpolgármester 200 millió forint jutalmat osztott ki a fővárosi cégvezetőknek. Hétfőn pedig a Közbeszerzési Döntőbizottság 200 millió forintos bírságot szabott ki a Budapesti Közlekedési Központra (BKK), amiért 2023-ban jogsértően bonyolítottak le egy busztendert. A Tisza elnöke azt ígérte, hogy személyesen rákérdez erre Karácsony Gergelynél.

Az ellenzéki politikus kapott azzal kapcsolatban is kérdést, hogy a párt egyik új alelnöke 2015-ben megfenyegetett egy színikritikust. Magyar Péter azt mondta, ez nem pontosan úgy történt, ahogy a sajtóban le van írva. Közölte, Radnai Márk karaktergyilkosság áldozata lett és szakmájában senki sem hitte el, hogy az eset megtörtént.

Beszélt arról is, hogy már az első napon ötezren jelentkeztek a pártba, s újabb tisztújítás lesz, mire mindenki be tud lépni, aki akar. Kitért arra is, hogy szakértőkkel közösen írják a programjukat, nyaralni nincs ideje, és már most igyekeznek készülni a '26-os választásra, céljuk pedig továbbra is a kormányalakítás.