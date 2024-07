Ábrahám Róbert szerint Puzsér Róbert manipulálta a kettejük incidenséről készült hangfelvételt

Á. B.;

hangfelvétel;verekedés;Puzsér Róbert;

2024-07-22 21:41:00

Szerinte az egész arra fut ki, hogy a megmondóember beülhessen Magyar Péter pártjába.

„Ugye azzal a címmel tette ki hangfelvételét Puzsér, hogy »vágatlan«? Jól látom, ugye? Most hagyjuk azt, hogy tegnap még azt állította nincs felvétel, én csak hazudok” - közölte egy hétfői Facebook-posztban a Pesti Srácok propagandistája, Ábrahám Róbert.

Mint korábban hírt adtunk róla, a fideszes médiamunkás és Puzsér Róbert közt tettlegességig fajuló vita volt. Ábrahámot Puzsér egy róla szóló, szatirikus írása háborította fel, amiért úgy érezte, joga van ököllel elégtételt venni. A publicista ezért feljelentette az állampárti revolverblog alkalmazottját, akit ezt követően a rendőrség elfogott, rabosított, majd kihallgatott. Puzsér ezt követően közzétett az incidensről egy hangfelvételt is.

Erre reagált most Ábrahám Róbert, aki szerint ha Puzsér Róbert tényleg igazat mond, és a hangfelvétel vágatlan, akkor miként lehet az, hogy hiányzik az a rész, amikor arra kéri, üljenek be valahová, vagy szálljanak be az autóba, de ne itt csinálják a jelenetet. Még az autóm márkáját is megnevezi, és leírja, hogy esze ágába sem volt, hogy beszálljon. Ezt a részt elvitte a cica? Valószínűleg nem a cica volt, hanem a disznó. Ugyanis ez elvitte volna a narratívát, és az időrendet is kicsit át kellett variálni. A végén kiderült, hogy nem is én lettem újdonsült rendező, hanem ő - fejtegeti.

Ezt követően feltette a kérdést, miért is volt fontos részeket kivágni és a maradékot egybegyúrni. Mert az autós rész előtt arról beszélek, hogy »ott vesz a barátod mindent telefonnal, mire jó ez? Vagy üljünk be valahova, vagy szálljunk be az autóba, de ne csináljunk jelenetet?« Márpedig ő a rendőrségen tagadta, hogy ott volt vele a kamerázó társ, és ugye a térfigyelő kamerák is pont akkor »romlottak el« így ez a rész nem maradhatott. Mint ahogy időrendi sorrendbe sem lehetett hagyni a történéseket, hiszen akkor kiderülne, hogy az egész így volt eltervezve, és az első perc/percek azzal telt el, hogy pofonról szó sem volt - ismertette. Végezetül elismerte, hogy Puzsér Róbert egyszerre jó provokátor és mesteri vamzer.

„A hazudozást és szemérmetlen képmutatást nem említem, mert az az előbbi kettőből következik. Nem akarok orákulom lenni, de nézzétek meg, hogy arra használja ezt az egész szánalmas hisztit, hogy nagy sírás-rívás közepette, sumákmód, kamu-mártírként üljön be végre Magyar Péter pártjába, a rég áhított pozíciójába”

- zárta sorait Ábrahám Róbert.