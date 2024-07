Egyházi klíma

Czene Gábor;

2024-07-25 06:00:00

Bármennyire is kezdünk hozzászokni az összeomló egészségügyi ellátásról, megszűnő kórházi részlegekről, végeláthatatlan várólistákról szóló hírekhez, a budapesti Bethesda Gyermekkórház segélykiáltására azért mindenki felkapta a fejét.

A református egyház fenntartásában működő patinás intézmény kénytelen volt gyűjtést indítani. A fül-orr-gégészeti műtő speciális klímaberendezése a kánikulában felmondta a szolgálatot, a műtétek tervezhetősége bizonytalanná vált. A kórház a műtői klíma javításához és további négy rendelő klimatizálásához kért támogatást. „Összesen 10 millió forintra lenne szükségünk meghibásodott rendszerünk javításához és új légkondicionáló berendezések beszerzéséhez” – írta közleményében a Bethesda.

A pénz rendkívül gyorsan, már másnapra összegyűlt. Még több is a vártnál. A kért 10 millió összejött az FTC dolgozóinak és sportolóinak felajánlásaiból, de sok más helyről is érkeztek adományok. Bár a Bethesda köszönetnyilvánításából kimaradt – tudjuk be ezt feledékenységnek –, Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is adott félmillió forintot. A református egyház az elromlott klímaberendezés szerelési költségeit állta.

Azon túl, hogy példás megnyilvánulását láthattuk a szolidaritásnak, az eset arra is rávilágít, hogy egy neves gyermekkórház költségvetésében nincs 10 millió forint tartalék rendkívüli kiadásokra. Még mindig nem világos, hogy a Bethesda, mielőtt a nyilvánossághoz fordult volna, próbált-e segítséget kérni fenntartójától, a Magyarországi Református Egyháztól. Ettől függetlenül elmondható, hogy a történet jó véget ért.

Még mielőtt túlságosan örömködnénk: ugyanazon a napon, amikor a gyermekkórház számára összegyűlt a pénz, érkezett egy sokkoló hír is. Az adóhatóság váratlanul elkezdte inkasszálni az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola bankszámláit. Nemcsak lenullázta azok egyenlegét, de jelentős tartozást is terhelt rájuk. Iványi Gáborék arra hívták fel a figyelmet, hogy a hajléktalanokat ellátó Oltalom Kórház normatívájának elvétele a szó szoros értelmében életeket veszélyeztet.

Ezeknek az intézményeknek a megsegítése nem is olyan egyszerű, körültekintést igényel. Iványiék mindenkitől azt kérik, hogy pénzadományaikat személyesen a Dankó utcában adják át, vagy az eddig ismert számlaszámok helyett a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítványnak fizessék be. Máskülönben a pénzt lenyúlja a NAV.

A tavasszal elhunyt kitűnő szociológus, Ferge Zsuzsa perverz újraelosztásnak nevezte, hogy a kormány a gyengék, elesettek felkarolása helyett a tehetősebb rétegeket támogatja, növelve ezzel a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ennek a morbid szociálpolitikai modellnek azonban van egy még perverzebb mutációja: az, amikor az Orbán-rendszer módszeresen próbálja agyagba döngölni azokat, akik gondoskodni akarnak a rászorulókról, viszont nem tartoznak a kegyeltjei közé. Az államhatalom azon ügyködik, hogy normává tegye az embertelenséget.