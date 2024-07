Nem kérnek Orbán Viktor szövetségeseiből az EP vezetésében, a fideszes Győri Enikő kiborult

Ma délutánig választják meg az Európai Parlament bizottságainak vezetését, és jelen állás szerint az Orbán Viktor és szövetségesei alkotta szélsőjobbos „patrióta” szövetségből senki nem kap pozíciót – írja a 444 a Politico nyomán. A szocialisták (S&D), a kereszténydemokraták (EPP), a liberálisok (Renew) és a Zöldek alkotta többség ugyanis úgy döntött, hogy a szélsőjobboldalról senkit nem szavaznak be a vezetésbe.

A lépésen a fideszes Győri Enikő teljesen kiakadt. „Hogy merik? Ragadozók! Az antidemokrácia háza” – írta az X-en a kormánypárti európai parlamenti képviselő.

❗️@POLITICOEurope published a document on the EP committee positions. Read the explanation of the light blue color (last sentence). How do they dare? Predators! House of #antidemocracy. https://t.co/5RnCxcT0uf pic.twitter.com/z634YRvDie