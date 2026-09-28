Győri Enikő „tiszás pszichikai hadviselést” emlegetett.
Megváltozott a kormánypárti képviselő álláspontja.
„Hogy merik? Ragadozók!”
Győri Enikő szerint a magyar kormánypárti küldöttség konkrét időpontot nem említett, de jelezte, hogy Országgyűlés heteken belül szavaz a skandináv ország NATO-csatlakozásáról.
A miniszterelnök nem megy el a falig Trócsányi László megvédésében – erről beszéltek Fidesz-képviselők a Népszavának.
Sikernek tekinthető Magyarország EU-tagsága, mindenképpen előrébb tart az ország, mint tíz éve, de jobban is ki lehetett volna használni a tagság előnyeit - mondta Győri Enikő, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára.
Győri Enikő európai ügyekért felelős államtitkár képviselte csütörtökön Magyarországot Bécsben a Visszatérés Európába: 10 év EU-integráció című panelbeszélgetésen, amelyen felszólalt Miroslav Lajcak szlovák külügyminiszter és Igor Sencar szlovén külügyi államtitkár is - közölte a bécsi magyar nagykövetség az MTI-vel.
Nincs jobb, kézzelfoghatóbb európai uniós válasz az ukrán válságra annál, hogy pénteken az Európai Tanács ülésén aláírják a korábban kidolgozott EU-ukrán társulási megállapodás politikai részét - mondta Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU-ügyi államtitkára egy budapesti sajtóbeszélgetésen.