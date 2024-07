Kokaincápákat találtak a brazil partoknál

P. L.;

2024-07-23 14:44:00

13 élesorrú cápát vizsgáltak. Az összesben megtalálták a kábítószert.

Kábítószervizsgálatot végeztek a brazíliai partok közelében élő cápáknál: 13 vadon élő példány mindegyikének a szervezetében kimutatták a kábítószer jelenlétét - derül ki a Sky News cikkéből.

A drogot 13 vadon élő brazil élesorrú cápában keresték és találták meg: a koncentráció százszorosa volt, mint amit korábban más vízi élőlényeknél tapasztaltak.

A vizsgálatot azért végezték el, mert a tudósok hosszú ideje sejtették, hogy a csempészek által vízbe dobott kábítószerek hatással lehetnek a tengeri élővilágra is. Az Egyesült Államaok floridai partjaonál, Dél- és Közép-Amerikában több tonna kokaint találtak a vízben. A brazíliai Oswaldo Cruz Alapítvány által készített tanulmány pedig most bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a cápákra valóban hatással van az óceánt szennyező kábítószer. A brazil élesorrú cápákra azért esett a választás, mert ez a fajta szinte az egész életét a part menti vizekben tölti, így nagyobb valószínűséggel jut be a szervezetükbe az anyag.

Ez az első olyan tanulmány, amely a kokain jelenlétét mutatta ki vadon élő cápákban. A kábítószer a cápák izomszövetébe, mint a májban. A Science of the Total Environment című folyóiratban megjelent tanulmány megjegyzi, hogy a kutatási terület korlátozott, és a kokain, illetve fő metabolitja, a benzoilekgonin vízi élővilágra gyakorolt pontos ​​hatásai még nem teljesen ismertek.

A Sky News hozzáfűzi, hogy tavaly júniusban az amerikai parti őrség összesen több mint 6,4 tonna kokaint foglalt le a Karib-tengeren és az Atlanti-óceánon. Becsült értéke mintegy 186 millió dollár, átszámítva csaknem 66,8 milliárd forint.